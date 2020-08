L’international footballeur béninois Jordan Adeoti continuera sa carrière en Norvège. Selon les informations données par un média sportif français, le joueur âgé de 31 ans intégrera le club de football norvégien, le Sparsborg 08. Libre depuis qu’il a quitté le club français de deuxième division français, l’AJ Auxerre, le milieu de terrain de nationalité franco-béninoise signera dans le club de première division norvégienne, un contrat de six mois, assorti d’une option. Par ailleurs, le Sparsborg 08 avait accueilli récemment l’ancien joueur de Caen FC, Lenny Nangis.

230 matchs en France

De 2013 à 2015, c’était l’ancien lyonnais, Jérémy Berthod, qui avait été accueilli dans le club. Rappelons que Jordan Adeoti a joué 230 matchs en France. Il avait commencé sa carrière dans le Championnat de France de football de National 2 (CFA) en 2008, à l’US Colombiers. Durant l’été 2012, il avait signé son premier contrat professionnel au stade lavallois, un club de Ligue 2. Sa première rencontre avait eu lieu le 03 août 2012, avec le club Mayenne FC, contre l’AS Monaco, en remplacement du joueur Gaëtan Belaud. Contre le Stade Malherbe de Caen, il a marqué son premier but le 21 septembre 2012. A l’expiration de son contrat avec le stade Lavallois à la fin 2013-2014, Jordan Adeoti s’était engagé avec le Stade Malherbe de Caen, pour une durée de deux années.