Valeurs Actuelles, le magazine d’extrême droite ne manque pas de toupet. Il a publié cette semaine un dessin humiliant d’une députée noire dans son « roman d’été ». On y voit l’élue de la France Insoumise Danièle Obono, collier en fer au cou, comme une vulgaire esclave. Le Premier ministre français Jean Castex a vivement condamné cette publication sur Twittter. Pour lui, il s’agit d’une représentation « révoltante » qui « appelle à une condamnation sans ambiguïté ».

Le numéro 2 français dit partager l’indignation de la députée et l’assure du soutien de l’ensemble du Gouvernement. « La lutte contre le racisme transcendera, toujours, tous nos clivages » a conclu Jean Castex. La parlementaire elle-même avait précédemment réagi via le réseau social à l’oiseau bleu, qualifiant cette publication de « merde raciste dans un torchon illustrée par les images d’une députée française noire africaine en esclave…L’extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même » s’est-elle indignée.

“Le combat politique ne justifie pas ce type de représentation humiliante“

On remarque que le parti représentant l’extrême droite en France ne cautionne pas du tout cette publication. « Le combat politique ne justifie pas ce type de représentation humiliante et blessante d’une élue de la République » a laissé entendre Wallerand de Saint-Just, un responsable du Rassemblement national. Le magazine pourrait même être traduit devant les tribunaux. En effet, l’association SOS Racisme a fait savoir dans un communiqué qu’elle examine « les suites judiciaires envisageables ».