C’est un film documentaire sur l’Egypte qui a fait beaucoup de bruit. À la grande différence des autres documentaires sur le sujet, les théories abordées et expliquées dans le documentaire vont à l’encontre de la majorité des théories classiques de l’Egyptologie. Se basant sur des travaux comme ceux du professeur Cheick Anta Diop, Fehmi Krasniqi, le réalisateur de ce documentaire a rebattu les cartes de l’Egyptologie classique et proposer une nouvelle histoire justifiée par des théories expliquées dans le film.

Même si plusieurs théories sont contestées, le documentaire rencontre un franc succès sur Youtube avec plus de 3 millions de vues. LNT s’est rapprochée de Fehmi Kranisqi pour qu’il raconte comment il en est venu à ce documentaire, et quelles sont les travaux qui ont inspiré son documentaire. Retrouvez ci-dessous une interview du réalisateur, le documentaire en question et quelques images

LNT : Bonjour Fehmi Krasniqi, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs, et expliquer ce qui vous a amené à faire ce documentaire

Fehmi Krasniqi : Je m’appelle Fehmi Krasniqi, je suis d’origine albanaise, du pays des balkans, très loin de l’ Egypte… Je suis diplômé des beaux arts. Je suis arrivé en France en 1996. Je suis titulaire d’un master et d’une licence à l’université Lumière 2 à Lyon. J’ai géré deux entreprises en Infographie 3d et images de synthèses. Je suis passionné d’antiquité. Je me suis beaucoup documenter sur les anciennes civilisations. J’étais très passionné par l’Égypte comme beaucoup de personnes. Plusieurs choses m’ont emmené à ce documentaire. Je suis tombé sur les travaux de Damidovich, d’anthropologues, de Cheick Anta Diop également. Je me suis dit qu’il fallait faire un film.

Un autre documentaire qui présente également une théorie alternative…

Oui il s’agit d’un film documentaire, la revelation des pyramides. C’est un documentaire très intéressant qui commence bien, mais qui attribue toutes les prouesses des égyptiens à une autre civilisation avant eux. Ils ont effacé les 4000 ans de civilisation égyptienne. Je me suis dit après ça qu’il fallait que je fasse quelque chose.

Votre documentaire est axé sur les noirs qui sont à la base de la civilisation égyptienne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point ? Avez-vous été influencé par les travaux de Cheick Anta Diop?

Les travaux de Cheick Anta Diop ? Complètement ! Le film a démarré il ya 6 ans. Au cours de la production, j’avais envisagé de mettre des égyptiens métis, un peu comme la plupart des documentaires en occident. J’avais pas du tout envisagé de mettre des noirs. Dans mes recherches, je suis tombé sur une chaîne qui s’appelle tellmemore.tv. C’était une sorte de révélation. Je commence à observer des statues égyptiennes, me documenter. Je lis un peu de citations, des extraits, Volnay et autres. Je lis aussi les travaux de Cheick Anta Diop (j’ai aussi acheté son livre Nations Negres et cultures), je m’interroge sur les statues aux nez cassés etc. Ça m’a litteralement fait changer une partie de mon script.

Tête sculptée du pharaon Narmer (3273 et 2987 av JC )

Pharaon Djoser ou Djéser (2691 et 2625 av JC )

Concernant les autres grandes civilisations dans le monde, oui, il y a eu un contact entre les égyptiens et les amérindiens. J’ai fourni ma thèse sur ce dossier dans le documentaire. Il savait des mêmes technologies, des mêmes savoirs, de la même géométrie qu’en Egypte. Vous en saurez un peu plus dans le documentaire.

Pourquoi avez-vous eu une telle résistance sur les théories développées dans votre documentaire selon vous ?

Le film n’est pas censuré, il y a eu des projections privées en salle. Concernant le ministère de la culture ou de l’éducation et l’État français, il n’y a pas eu de censure. Pas sur youtube non plus. Mais le problème c’est qu’on a pas du tout parlé du documentaire, que ce soit dans la presse française que parmi les associations. Il y a eu un boycott total. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. J’ai fait un film scientifique avec des preuves et des raisonnements logiques. Si la communauté scientifique est contre, que voulez-vous que je fasse ?

Imhotep (grand savant égyptien – une pièce du musée de Saqqara en Egypte)

Pharaon Kheops (qui a fait construire la grande pyramide du plateau de Gizeh)

Avez-vous eu des preuves concrètes qui attestent vos autres théories ?

Les pyramides en Amérique centrale ressemble toutes à celles de Djoser. Ce ne sont pas des pyramides à face lice comme celle de Kheops. Elles sont construites avec du Béton comme en Egypte. On observe le même alignement astronomique et les étalons de mesure ( le mètre, la coudée royale égyptienne en Amérique centrale). Ce sont des preuves solides, mieux que des textes qui peuvent être détruits ou modifiés. Les coudées royales on les trouve uniquement en Egypte, si on les retrouve ailleurs bien après, c’est qu’il y a eu un mouvement des populations. Si on compare la géométrie de la pyramide du soleil à Teotihuacan, il s’agit exactement des mêmes dimensions et proportions que la pyramide de Kheops. Ça s’est la preuve indiscutable qu’il s’agit des mêmes bâtisseurs.

Que pouvez-vous nous dire sur le cas des pyramides de Koush (Nubie)

Dans le royaume de Koush et en Egypte actuelle il s’agissait du même peuple. Les Egyptiens vont remonter le Nil pour rejoindre la région de Koush. C’est le même savoir, ce n’est pas fait en argile, ces pyramides, c’est du béton. À mon sens c’est le même peuple, et on retrouve des constructions similaires aux bâtiments egyptiens (ndlr : pas les pyramides) en Ethiopie.

Des pyramides de Koush (soudan actuel). Le saviez-vous ? il ya plus de pyramides au Soudan qu’en Egypte actuelle

Vous n’avez eu aucun financement ?

Absolument rien! Des coproducteurs ont investi une dizaine de milliers d’euros. Mais la grande majorité vient de moi.

Avez-vous des projets à venir ?

J’aurais bien aimé, mais je n’ai pas de soutien des organismes ou des ministères. En terme de dépenses, je n’ai pas du tout rentabilisé ce documentaire (j’ai investi autour de 300.000 euros)

Un mot pour la fin ?

Partagez le film et les vidéos complémentaires sur ma chaîne après la date de sortie du film (voir la chaîne ici). J’invite le public à soutenir le film via un donation. Pour me soutenir, vous avez mon compte facebook, ma chaîne youtube, et dans la description du film, il y a toutes les coordonnées nécessaires.

