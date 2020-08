Marlène Schiappa n’est pas allée par quatre chemins pour recadrer sèchement Aurélien Taché sur le sujet relatif à l’adolescente tondue. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la ministre de la Citoyenneté a répondu aux critiques formulées par le député ex-macroniste contre la décision du gouvernement sur le sujet. L’autorité ministérielle s’est posée la question de savoir si son nouveau combat est de défendre ceux qui torturent et « tondent une fille de 17 ans ».

“Une logique identitaire…”

«Défendre les gens en fonction de leur religion ou origine, c’est une logique identitaire. C’est celle de l’extrême droite. C’est la tienne. C’est celle qui a amené le PS à 6%», a-t-elle lancé à l’endroit de l’homme politique. Cette réaction de Marlène Schiappa est en réaction au commentaire fait par Aurélien Taché sur la décision du gouvernement de virer les parents de la jeune fille du territoire français.

“La haine antimusulmane…”

«Sur fond de rivalité ethnique entre Bosniaques et Serbes, le gouvernement réhabilite la double peine chère à Gérald Darmanin et Marlène Schiappa… Et remet une pièce dans le juke-box de la haine antimusulmane. Et conjure le sort de Léonarda», avait-il déclaré sur le réseau social Twitter. Rappelons que l’affaire à l’origine de ces passes d’armes sur les réseaux sociaux est liée à la famille bosniaque qui a violemment frappé et tondu une adolescente musulmane parce qu’elle fréquentait un chrétien d’origine serbe.