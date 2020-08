Une décision unilatérale et inattendue. En effet, Londres a confirmé ce jeudi, la mise en quarantaine obligatoire de citoyens et touristes en provenance de France. Selon les autorités, la dégradation de la situation sanitaire est telle quel le risque de voir des citoyens infectés par le covid-19, revenir au pays, est réel.

À partir de samedi, l’annonce effectuée par Londres entrera en vigueur. Paris n’est toutefois pas la seule capitale concernée. En effet, Monaco, Malte ou encore les Pays-Bas sont concernés par cette nouvelle annonce effectuée par Grant Shapps, le ministre des Transports, sur Twitter. Une annonce qui a suscité l’indignation du côté de l’Élysée, qui a confirmé qu’une mesure de réciprocité sera annoncée dans les heures à venir.

Londres mets la pression sur la France

Une annonce qui intervient quelques heures après que l’exécutif britannique ait ouvertement critiqué l’action française au sujet de l’immigration. Selon Londres, trop de personnes tentent la traversée et le Royaume-Uni n’a plus les moyens financiers et géographiques pour prendre en charge l’ensemble des migrants. Face à ce manque d’initiatives pointé du doigt, le gouvernement britannique a confirmé qu’il était prêt à déployer son armée.

Une situation qui s’envenime

Une déclaration de guerre aux yeux de Natacha Bouchart, maire LR de Calais, pour qui cette sortie est mal maîtrisée. En première ligne face à la crise migratoire, cette ville du nord de la France est directement impactée par la décision britannique de vouloir plus fermement bloquer les corridors d’immigration illégale. « Si les migrants veulent passer, c’est parce que les Britanniques eux-mêmes créent l’appel d’air. » s’est-elle d’ailleurs emporté au micro de l’AFP, appelant ensuite le gouvernement français à refuser la négociation avec les britanniques.