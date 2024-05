Politique béninoise: Rachidi Gbadamassi dans le déni

Alors que l’essentiel des préoccupations des Béninois s’articule aujourd’hui autour de la cherté de la vie et leur attention focalisée sur l’alternance au pouvoir en 2026, l’ancien député Rachidi Gbadamassi s’est invité dans les débats avec un discours biaisé qui donne l’impression qu’il est en déconnexion flagrante avec les réalités du pays.

Refus de reconnaître les dures souffrances que traverse le peuple béninois depuis huit longues années, ou opération de charme à l’endroit du président Patrice Talon afin de bénéficier encore de prébendes, à quelques encablures de la fin du régime de la Rupture ? Ou les deux ? Dans quel esprit se trouve aujourd’hui celui qui se définit comme docteur en Sciences politiques, l’ancien député de la huitième législature béninoise Rachidi Gbadamassi? Ancien maire de Parakou et plusieurs fois député et aujourd’hui au chômage privé de tous les émoluments dus à ces postes politiques, il fait feu de tout bois pour exister politiquement et financièrement, afin de maintenir une Aura qu’y a déjà perdue depuis fort longtemps.

La dernière rencontre du chef de L’Eta avec sa majorité, lui a donné l’occasion de se faire valoir une fois de plus. « l’heure de la haute politique a sonné et plus rien ne sera comme avant face à l’opposition (…) Ce que nous avons vu et entendu hier ministère par ministère en terme de réalisations ne s’est jamais passé depuis 1960 dans notre pays (…) Nous allons occuper le terrain. Nous irons vers les populations. Ce sera bilan contre bilan« , déclarait-il. On n’a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir en ces propos, celui d’une personne en manque d’actions et prête à découdre avec ses adversaires.

En effet, depuis qu’il est au chômage et désargenté Gbadamassi ne peut plus s’offrir les bains de foule dont il raffole. Ses envolées verbales lui manquent cruellement. De même que les critiques acerbes contre l’ancien chef de l’État Boni Yayi, sa bête noire dont il a fait une fixation et un fonds de commerce. Pourtant il fut un moment où les deux hommes s’entendaient parfaitement. Mais, il est bien connu au Bénin : les hommes politiques crachent et mordent la main qui les a nourrie. C’est donc tout naturellement qu’il a compris tout le bénéfice qu’il pourrait tirer de rencontre avec le chef de l’État. Une aubaine pour se refaire une santé politique et financière. Car, comme lui-même le dit si bien, pour « occuper le terrain« , il faut de l’argent. Beaucoup d’argent. Et Gbadamassi ne crache pas sur le morceau.

Mais lorsqu’il parle de « bilan contre bilan » on se demande de quoi parle-t-il ? Veut-il comparer le bilan de la gestion de Boni Yayi vieux de plus de huit ans à celui de Patrice Talon qui est en passe de se terminer? Pour quoi faire? Boni Yayi est-il candidat à l’élection présidentielle de 2026? Ou bien Talon est-t-il lui aussi candidat à cette même élection? Pourquoi comparer deux gestions du pouvoir qui relèvent désormais du passé ? Pour quels motifs et dans quel but?

En réalité, les Béninois sont fatigués de la rivalité entre Talon et Yayi. Leurs sempiternelles querelles ont fini par agacer et les exaspérer tout le monde. Beaucoup de concitoyens ne veulent plus que leur vie soit encore empoisonnée par cette embrouille entre les deux hommes. Visiblement Gbadamassi ne l’a pas compris. Son addiction à la chose politique l’empêche peut-être de faire preuve de discernement pour comprendre que les jeunes béninois ont aujourd’hui leurs yeux tournés vers un avenir meilleur sans Patrice Talon et Boni Yayi. Et ils le répètent à l’envi: ils souhaitent de bonnes conditions de travail, un État démocratique où leurs aspirations sont prises en compte par les gouvernants et ils veulent choisir librement et en toute transparence leurs représentants en 2026.

De quel bilan parle Gbadamassi ?

Au fait, à propos du bilan dont se targue l’honorable Gbadamassi pour prétendre descendre au sein des populations les prochains jours. Est-il aussi élogieux comme il tente de nous le faire croire? Certes il y a eu des avancées dans l’environnement socioéconomique du pays. La zone industrielle de Glo-Djigbé en est une parfaite illustration dont les Béninois sont fiers. De même que la construction du boulevard de l’Amazone où ils peuvent se distraire et prendre des photos devant la statue de l’Amazone qui est devenue l’attraction du moment. De nombreuses routes ont également été bitumées et pavées dans plusieurs grandes villes. Des marchés et stades construits par-ci par-là. Le Bénin a également gravit des échelons dans plusieurs classements internationaux.

En vitesse de création d’entreprise par exemple, le Bénin est champion du monde. Il occupe également le huitième rang ex aequo avec le Rwanda et le 84ème au niveau mondial dans le Numérique, selon le GTMI, un indice de la Banque mondiale. Le Bénin est aussi premier dans le classement des pays africains sur la transparence des dépenses fiscales. Il affiche cette année, une croissance de 6,4%, selon la Banque africaine de développement et occupe la 7éme place des pays africains à la croissance la plus forte. Il s’agit de résultats encourageants qui montrent que des efforts considérables ont été faits grâce aux efforts du régime en place mais également grâce au précédent qui a laissé un financement de 1200 milliards de francs CFA pour la construction de routes comme l’a reconnu d’ailleurs Patrice Talon lui-même lorsqu’il prenait le pouvoir en 2016. Sans compter les 200 milliards de francs CFA du financement du Millenium challenge Accont (Mca) pour l’électrification et les emprunts obligataires faits par le pouvoir en place et qui ont alourdi la dette du pays à plus de 6500 milliards de francs CFA.

A tout cela il faut surtout ajouter les nombreux sacrifices financiers et humains des Béninois. Sauf que dans leur vie quotidienne, les Béninois ne ressentent pas les effets de tous ces efforts. Ils le crient et le chantent à longueur journée malgré les répressions et les arrestations. La cherté de la vie est sur toutes les lèvres. Le panier de la ménagère s’est considérablement amenuisé. N’en déplaise à l’ancien député Rachidi Gbadamassi qui a affirmé que « le peuple béninois a faim mais, il est heureux ». A Parakou, sa ville natale et ses environs, il n’y a pas d’eau. Le litre d’essence frelatée est aujourd’hui à 1800 francs CFA. Le maïs à 450 francs CFA. Les autres produits importés sont hors de prix. Les promesses du chef de l’Etat de faire de Parakou une ville phare et de « bitumer toutes les rues » avant la fin de son mandat sont restées lettre morte à ce jour. La nuit, la plupart des rues de la ville sont plongées dans le noir. Plusieurs lampadaires sont tombés en panne, si ce n’est leurs batteries qui sont volées. Les autres villes du septentrion sont logées à la même enseigne.

En huit ans de gouvernance, il n’y a pas eu un seul mètre de voie bitumée ou pavée dans la ville de Djougou. C’est le même constat à Tchaourou, ville natale de l’ancien président Boni Yayi. Elle n’a pas encore eu la « chance » de bénéficier de la construction d’un stade ni d’un marché. Il est également impossible aujourd’hui de circuler normalement sur les voies inter-Etat Parakou-Djougou, Parakou-Kandi-Malanville. Ces voies sont défectueuses et jonchées de nids de poule. Quant à la route N’dali-Djougou jusqu’à la ville frontalière de Kétao au Togo, elle est aussi totalement défoncée. Depuis que la frontière avec le Niger est fermée, c’est la voie que des dizaines de poids-lourds empruntent chaque jour pour desservir les pays de l’hinterland. Les soins sanitaires sont aussi exécrables. Il suffit de faire un tour dans les hôpitaux de la région pour s’en convaincre. A Parakou Djougou et Natitingou, les plateaux techniques des hôpitaux sont obsolètes. Il n’y a presque pas de lits et de médecins spécialisés. Ne parlons même pas des centres de santé de Bassila, Kandi et Malanville.

Au pire des cas, les malades sont évacués dans les hôpitaux du nord Togo pour bénéficier des soins adéquats afin d’échapper à une mort certaine. Et lorsqu’on élargit la vision sur le plan national, la situation n’est guère reluisante. Les infrastructures vantées par les soutiens du régime laissent à désirer. Le stade de l’Amitié de Kouhounou réhabilité pour un coût de plus de 13 milliards de francs CFA à grands renforts de publicité est aujourd’hui déclassé par la FIFA pour non-respect des normes internationales. Certains stades annexes construits à l’intérieur du pays et réceptionnés il y a à peine quelques mois, sont aujourd’hui dans un état de délabrement avancé, faute d’entretien. Les nouveaux marchés dits modernes construits ne sont toujours pas attribués. Le projet de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé qui aurait permis de créer des centaines d’emplois est dans l’impasse. Personne ne sait quand les murs sortiront de terre.

Les derniers rapports de Amnesty International, de Reporter sans frontières et d’autres institutions internationales sont sans appel sur la situation des Droits de l’Homme au Bénin. Ce n’est plus la peine de revenir sur les nombreuses arrestations, de condamnations et de répressions tous azimuts. Voilà le bilan que veut défendre l’honorable Rachidi Gbadamassi.