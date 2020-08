L’Union des magistrats du sénégal (UMS) s’est mobilisé contre l’affection de leur membre, Ngor Diop. Ce dernier président du Tribunal d’Instance de Podor a été affecté en tant que conseiller à la Cour d’appel de Thiès. Cela a été fait par la procédure de constitution à domicile prévue par l’article 6 de la loi n 2017-11 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Selon l’UMS, l’affectation de M Ngor Diop n’aurait jamais dû venir par cette voie.

« Une atteinte grave à l’indépendance de la justice »

« En dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable » ont-ils souligné. Ils n’ont cependant pas manqué de préciser que l’affectation de Ngor Diop, a eu lieu quelques semaines après que ce dernier ait mis en détention un dignitaire religieux. Celui-ci avait été poursuivi pour des menaces et voies de fait, et des faits répétés et reconnus de dévastation de récolte. En dépit des multiples interventions, il n’avait pas libéré le prévenu. « D’ores et déjà, il condamne fermement ce procédé, qui constitue une atteinte grave à l’indépendance de la justice et à la dignité du magistrat et, en accord avec l’intéressé, a pris la décision ferme de saisir la juridiction compétente pour solliciter l’annulation pure et simple de ce décret illégal » a ajouté l’UMS dans un communiqué.

L’UMS a par ailleurs choisi de commettre un pool d’avocats pour défendre Ngor Diop. Pour l’union des magistrats, l’affectation de ce dernier ne repose sur rien du tout.