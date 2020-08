Les vifs mouvements de protestation survenus à la suite de la double explosion qui avait eu lieu en début de mois au port de la capitale libanaise, pourraient conduire loin si on n’y prend garde. C’est ce qu’a estimé le président français Emmanuel Macron en craignant une guerre civile dans le pays, s’il est laissé à lui seul. « Si nous lâchons le Liban dans la région, si en quelque sorte nous le laissons aux mains des turpitudes des puissances régionales, ce sera la guerre civile, » a mis en garde M. Macron ce vendredi.

Il fait cette mise en garde alors qu’il est attendu lundi prochain dans la capitale libanaise pour essayer de trouver une issue à la crise qui secoue le pays depuis les explosions qui ont occasionné d’énormes dégâts matériels et 181 pertes en vie humaine. Le locataire de l’Elysée est principalement attendu à Beyrouth sur ses potentialités à trouver une issue à cette impasse politique qui, perdue, depuis la démission du gouvernement de l’ex-Premier ministre Hassan Diab. « Le but de sa visite est clair : faire pression pour que les conditions soient réunies pour la formation d’un gouvernement de mission capable de mener la reconstruction et des réformes», a précisé la présidence française.

Macron ne lâchera pas

D’après l’Elysée, Emmanuel Macron « ne lâchera pas » tant qu’il n’ait trouvé une solution, puisqu’il avait pris l’engagement de soutenir le pays lors de sa première visite, deux jours après les explosions à Beyrouth. Se gardant de toute ‘’ingérence’’ dans les affaires libanaises sur la question de la formation du nouveau gouvernement qui traîne depuis, Paris a tout de même l’espoir de faire avancer les discutions.