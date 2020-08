La question taïwanaise et le statut de ce territoire insulaire, fait partie avec la question du statut de Hong Kong, des questions de politique intérieure les plus sensibles de Chine. Territoire créé et administré par des dissidents chinois depuis la crise sociale de 1949, Pékin manœuvre ferme depuis des années pour acter le retour de Taïwan dans le giron territorial national. Les autorités chinoises voient donc d’un mauvais œil toutes actions internationales qui pourraient encourager Taiwan dans ses velléités indépendantistes. Mais les USA, faisant peu de cas des sentiments chinois, annonçaient ce Mardi qu’une forte délégation américaine se rendrait sous peu à Taiwan.

Une visite importante depuis 41 ans…

Dans les prochains jours, le Secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux (HHS) Alex Azar conduira une délégation à Taïwan. Il s’agira de la visite au plus haut niveau d’un responsable du cabinet américain sur l’île depuis 1979. Une visite qui devrait s’inscrire selon le ministère américain de la Santé dans le cadre globale du renforcement du partenariat États-Unis-Taiwan et de celui plus spécifique de l’amélioration de la coopération avec l‘état insulaire dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Une visite dont la date n’avait pas été révélée mais devrait selon un communiqué du ministère, permettre à Alex Azar de « rencontrer les principaux homologues taïwanais, les intervenants et experts du COVID-19 et d’autres partenaires taïwanais pour discuter de la réponse au COVID-19, de la santé mondiale, du partenariat États-Unis-Taiwan, et le rôle de Taiwan en tant que fournisseur mondial fiable d’équipements médicaux et de technologies critiques ».

Surtout que poursuivait le communiqué « Le rôle de Taïwan au sein de la communauté internationale est essentiel. (‘…) Comme le montre son succès remarquable dans la lutte contre le COVID-19 en tant que société démocratique libre et transparente ». Un pied de nez manifeste de Washington à Pékin.