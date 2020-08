Le pire a été frôlé ce lundi 03 août au niveau de l’aéroport de Gao, au Mali. En effet, un avion de l’Organisation des Nations Unies a connu des dommages lors de son atterrissage, l’appareil revenait de la capitale Bamako dans le cadre d’une opération de la Minusma. Dans un communiqué diffusé dans la presse, la Mission des Nations unies au Mali a notifié qu’il y avait en tout 11 passagers dans l’avion dont quatre qui sont des employés de l’ONU et sept qui sont des membres d’équipage.

06 blessés furent enregistrés au cours de ce que les responsables de la Minusma ont appelé un atterrissage difficile. D’après des informations qui ont fuité, les sept membres d’équipage sont tous de nationalité russe. Un des passagers est grièvement blessé, selon les dernières informations, l’état de dégradation de la piste à cause des fortes pluies aurait occasionné cet atterrissage difficile.

Plus de peur que de mal

Les responsables aéroportuaires de l’aéroport de Gao ont déclaré qu’une enquête sera menée dans le but de faire la lumière sur les circonstances de cet incident. Il ressort que quatre passagers n’ont pas été identifiés dans l’avion. Cet incident survient à un moment où le Mali est englué dans une crise socio-politique à l’issue encore incertaine. En Juin dernier, le conseil de sécurité des Nations unies avait renouvelé pour une année le mandat de la Minusma qui constitue l’une des principales forces de riposte contre les djihadistes au Nord du Mali, en plus de la force française Barkhane et du G5 Sahel.