C’est une nouvelle qui vient de tomber et signée de l’Agence France presse. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou Cissé, ont été arrêtés par des militaires suite à la mutinerie qui a eu lieu il y a quelques heures. Un des leaders de la révolte aurait confirmé l’information à l’agence de presse. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.

