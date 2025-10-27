Cryptomonnaies : 125 français escroqués par une société américaine

Une nouvelle affaire d’escroquerie vient d’éclater en France, impliquant la plateforme américaine ACCGN, enregistrée en Californie. Ce site, présenté comme un outil de trading automatisé basé sur l’intelligence artificielle, aurait trompé au moins 125 investisseurs français entre 2024 et 2025 rapporte plusieurs médias français dont Le Progrès.

Séduits par la promesse de rendements fixes et garantis, ces particuliers ont investi plusieurs centaines de milliers d’euros dans ce qu’ils pensaient être une solution innovante d’investissement en cryptoactifs. Selon Me Jérémy Asta-Vola, avocat au barreau de Lyon, il s’agissait en réalité d’un système Ponzi sophistiqué, c’est-à-dire un mécanisme où les gains des premiers participants sont financés par les apports des nouveaux entrants.

La fraude aurait été structurée à l’étranger et relayée en France par un réseau organisé. Les fonds des victimes provenaient de régions comme Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, d’où la décision de déposer une plainte collective contre X auprès du Parquet national financier (PNF). Les chefs d’accusation évoqués incluent l’association de malfaiteurs, l’escroquerie en bande organisée, l’abus de confiance, le blanchiment et la collecte frauduleuse de données d’identité. Depuis le 22 septembre 2025, le site acc.accgn.net figure sur la liste noire publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), signalant officiellement son caractère non autorisé.

Une série d’escroqueries numériques d’ampleur internationale

L’affaire ACCGN s’ajoute à une série d’escroqueries financières révélées au cours de l’année. En septembre 2025, Eurojust avait déjà annoncé l’arrestation de cinq personnes liées à une fraude d’investissement en ligne estimée à plus de 100 millions d’euros, qui avait touché des victimes dans 23 pays, dont la France. Les autorités européennes avaient mis au jour un réseau international opérant selon le même principe : promesses de rendements rapides, exigences de frais de retrait, puis disparition des fonds. Cette multiplication de schémas frauduleux illustre la difficulté croissante à réguler les plateformes opérant à l’étranger.

Une vigilance renforcée mais des victimes démunies

Les investisseurs floués par ACCGN affirment avoir été attirés par des publicités en ligne valorisant la fiabilité supposée de l’intelligence artificielle et la sécurité des placements en cryptomonnaies. En réalité, aucune des garanties annoncées n’existait.

La plainte collective déposée auprès du PNF vise à obtenir la restitution des sommes perdues et à identifier les responsables, mais les procédures s’annoncent longues et complexes, notamment du fait de la localisation de la société à l’étranger.

Les autorités rappellent que toute plateforme proposant des placements financiers doit être agréée par l’AMF ou par un régulateur étranger reconnu. La présence d’un site sur la liste noire constitue un signal clair : aucune transaction ne doit y être effectuée.