Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, l’actrice Marilyn Monroe mourrait à son domicile à Brentwood (Los Angeles). Alors qu’elle n’était âgée que de 36 ans, son corps nu et inanimé avait été retrouvé dans son lit, la main sur le téléphone, par son psychiatre Ralph Greenson. Le médecin légiste avait conclu un empoisonnement aux barbituriques et un probable suicide. Mais depuis ce moment jusqu’à ce jour, différentes thèses émergent, évoquant plusieurs raisons de sa mort.

« Et si la star était morte des suites d’une maladie dont on parle trop peu, l’endométriose ?», interrogeait en 2017 Cheek magazine, ouvrant ainsi de nouveaux horizons sur les vraies raisons du décès de la star. Depuis son adolescence, Marilyn Monroe souffrait de l’endométriose et aurait même été opérée sept fois de suite entre 1952 et 1962 par son gynécologue le Dr. Krohn.

“C’est bien sa maladie qui est responsable de sa mort”

Pour le gynécologue Martin Winckler, qui avait répondu aux questions du magazine sur le décès mystérieux de l’artiste, l’endométriose, un mal fréquent chez les femmes qui cause assez de douleur pouvant aller jusqu’à la stérilité est bien la maladie qui avait tué la jeune femme. « Elle a succombé en 1952 à une overdose d’antalgiques et de tranquillisants prescrits pour lui permettre de lutter contre la douleur, » avait rappelé le spécialiste avant de conclure : « c’est bien sa maladie qui est responsable de sa mort prématurée.»

Egalement, la découverte de l’existence de la maladie chez l’actrice justifie aussi pour beaucoup, sa stérilité et les fausses-couches qu’elle a faites, malgré qu’elle n’ait jamais fait d’avortement.