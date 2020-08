Le malheur de l’application chinoise dénommée Tiktok aux Etats-Unis fait visiblement le bonheur du patron de Facebook. En effet, le patrimoine professionnel de Mark Zuckerberg aurait passé la barre des 100 milliards de dollars. Ceci serait en lien avec la nouvelle application qu’il a déployée dans le monde et qui aurait les mêmes fonctionnalités que Tiktok. « Réels » aurait ainsi participé à la montée du cours de l’action du groupe. Le jeudi dernier, à la bourse de New York, le titre a gagné plus de 6%.

L’entreprise prend de la valeur

Ceci a permis à l’entreprise dont Mark Zuckerberg détient 13% des parts de reprendre de la valeur. En effet, l’application « Réels » intervient dans un contexte où le gouvernement américain manifeste le désir de bannir des Etats-Unis pour accusations d’espionnage TikTok. La nouvelle application de Mark Zuckerberg fonctionne presque de la même manière que celle chinoise. Les abonnés Instagram peuvent également poster des vidéos courtes de 15 secondes, y ajouter des effets visuels, des transitions ou encore de la musique de leur choix.

Il rejoint Jeff Bezos et Bill Gates

Le patron de Facebook partage ainsi le podium des premières fortunes mondiales avec Jeff Bezos et Bill Gates. Le PDG de Amazone dont la fortune est estimée à 190 milliards de dollars a préalablement enregistré au cours de cette année une augmentation de 75 milliards de dollars. Notons tout de même que le Français Bernard Arnault a quitté le cercle des « cent-milliardaires ». Le patron du luxe LVMH aurait visiblement été secoué par la chute en bourse de sa structure.