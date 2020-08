En ces temps d’exacerbation des tensions raciales, des violences policières injustifiées, une série va peut-être faire réfléchir le monde occidental. Noughts + Crosses est une série britannique qui veut présenter une réalité inversée. Et si l’Europe n’avait pas colonisé l’Afrique, mieux et si l’Afrique avait colonisé l’Europe? Que les plus forts (dans la réalité) devenaient ainsi les plus faibles ?

La série tirée du livre du même nom de Malorie Blackman risque de faire parler d’elle. La toute première bande annonce présente ainsi la communauté blanche comme étant une minorité, discriminée et victime de violences policières. Dans cette série, les noirs se faisant appeler les Crosses sont riches et puissants, et bien évidemment dominent les pauvres appelés Noughts (les blancs) qui sont obligés de lutter pour avoir des droits civiques, mais aussi se rebeller contre les injustices qu’ils subissent.

La série parle également d’une relation amoureuse interraciale qui doit faire face à la situation. Une sorte de société d’apartheid inversée qui pourrait faire réfléchir sur l’orientation que prennent les mouvements d’extrême-droite dans le monde occidental. Voir ci-dessous la bande annonce.