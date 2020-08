Le pagne en Afrique est plus qu’un vêtement. Le pagne est un tissu de forme rectangulaire léger ou moyennement épais, fait de pièces de cuir, de plumes, de matières végétales ligneuses, de pièces teintées ou tressées. Ces pagnes sont très colorés avec différentes formes à géométrie et motifs variables qui vont référer les populations aux évènements usuels, aux réalités, à la nature, aux aliments ou aux faits de sociétés. Chaque image ou géométrie ou motif révèle un message crypté qui est décodé uniquement par les experts ou les concepteurs du design inscrit.

C’est un art qui véhicule différents messages. Le pagne au-delà du style vestimentaire ou du fashion que les africains ont toujours su révolutionner grâce à leurs connaissances ingénieuses sur la mode et les tendances vestimentaires, caractérise profondément les traditions et les cultures africaines. Les sages ont constamment intégré fermement les phénomènes de la nature au style de vie et même dans leur manière de soigner les maux de la société sur le continent.

C’est ainsi que ce proverbe vient communiquer également un autre enseignement aux héritiers et ceux qui l’entendent. Le pagne sans aucun pli révèle les informations inscrites sous les images ou géométries ou motifs représentés sur la pièce de tissu. De loin et avec son apparence élégante, on lit une ou des information(s). Cependant, si le pagne est plié jusqu’à être réduit à une barre épaisse de pliures, on ne voit qu’une apparence partielle alors que normalement on devrait pouvoir lire l’ensemble des informations inscrites sur le tissu.

Par contre dans un autre sens, sous les pliures d’un pagne peuvent se cacher des défauts de fabrications que le consommateur ne pourra voir que si la pièce de tissu est dépliée. Il faut noter que ce proverbe parle de tissus ou de pagnes certes, mais il peut s’appliquer à tout produit de consommation ou à une situation. Dans ce proverbe alors, les sages tiennent à mentionner à leurs héritiers et ceux qui l’entendent qu’ils doivent regarder et scruter tout produit textile ou autre qu’ils achètent afin d’être certains de prendre un produit de qualité. C’est un sage conseil qui tend à avertir qu’il faut ne pas juger ou faire des choix sur la base des apparences. Ce proverbe recommande ainsi fortement l’observation approfondie avant de faire des conclusions. N’achetez donc pas un pagne plié, déplié le !