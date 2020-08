Moscou, une nouvelle fois pointée du doigt. En effet, Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, à accusé les autorités russes de ne pas en faire assez afin de résoudre le cas Alexeï Navalny. Opposant russe au régime en place, ce dernier aurait été empoisonné en Russie. Il est aujourd’hui hospitalisé du côté de Berlin, en Allemagne.

Pris en charge, dans un premier temps en Sibérie, à Omsk, Alexeï Navalny a finalement été transféré en Allemagne. L’opposant au régime est connu pour dénoncer sur les réseaux sociaux, la supposées corruption sévissant au sein des élites et du pouvoir russe. Ces publications, de plus en plus suivies, étaient également de plus en plus partagées. Très vite, de nombreux doutes ont émané au sujet de ce qui lui est arrivé et aujourd’hui encore, certains estiment que le Kremlin aurait pu jouer un rôle dans cette affaire, bien que le pouvoir en place ne cesse de dénoncer ces accusations.

Navalny, un opposant qui dérange

Ce lundi 31 août, à l’occasion d’un discours tenu devant les ambassadeurs de France en Europe, accompagnés de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, ministre allemand, a tenu à se montrer offensif. Selon lui, Moscou doit en faire plus dans cette affaire. Aujourd’hui, l’heure est à la création de liens réels et pérenne. Malheureusement, Moscou semble agir seul, de son côté, et ne participe pas vraiment à la coopération dans cette enquête.

Berlin appelle Moscou à plus de coopération

À ce titre, Heiko Maas a appelé à ce que les sanctions actuellement imposées contre la Russie, ne soient pas levées. Jeudi dernier, la Russie a confirmé l’ouverture un d’examen préliminaire concernant l’affaire Navalny. Si beaucoup de voix affirment que l’opposant au régime a été victime d’un empoisonnement, le Kremlin continue de nier, affirmant qu’il n’existait à ce jour, aucune preuve réelle de ce qui était avancé. Le parquet russe a également confirmé qu’il n’existe, à ce jour, aucune preuve qu’il s’agissait là d’un acte intentionnel.