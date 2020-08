Ce mercredi, un homme a été jeté en prison en France pour s’être attaqué à une contrôleuse pour l’avoir verbalisé pour non port de masque. La situation s’est en effet produite dans un tramway de Nancy. Selon les explications apportées par le procureur de la République à Nancy, François Pérain, la contrôleuse a été victime de menaces de mort et aurait reçu des invectives de la part du mis en cause. L’homme âgé de 41 ans aurait profité de cette occasion pour donner sa position sur le port du masque de sécurité.

Menace de mort…

«Il s’en est pris à une contrôleuse en l’outrageant, la menaçant de mort. Pendant tout le contrôle, il exprimait vivement son désaccord avec le port du maque dans des termes déplacés», a fait savoir l’homme de Droit. «Invité à quitter la rame, ce qu’il a fait, il a pris une bouteille de bière en faisant mine de la jeter en direction de la contrôleuse», a-t-il poursuivi.

Le mis en cause qui est plutôt bien connu des services de sécurité a été placé en garde à vue. En état d’ébriété, il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Nancy. Sur son casier judiciaire, près de dix condamnations sont à son actif. Notons que dans un passé récent, plusieurs conducteurs français ont été agressés à cause du rappel du port du masque aux passagers