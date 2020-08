Le port obligatoire de masque continue d’être à la base de beaucoup de cas d’agressions dans les rangs des conducteurs. A en croire les informations rapportées par le média La Province, une conductrice de bus a été violentée par une de ses clientes. Les faits qui sont rapportés remontent en effet au 30 juillet dernier à Martigues. La conductrice aurait reçu une gifle de la part de la part de la dame juste pour avoir rappelé à cette dernière que le port du masque était une mesure obligatoire dans le véhicule.

Placée en garde à vue

La passagère a par la suite été interpellée par les forces de l’ordre et placée en garde à vue. Une convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) lui a été délivrée avant sa remise en liberté. Avant cette conductrice, nombreux ont été les chauffeurs de bus à subir de telles violences. Il y a quelques jours à Bayonne, un conducteur a rendu l’âme suite à une agression qu’il a subie.

Plusieurs victimes dans les rangs des conducteurs

Alors qu’il contrôlait le ticket d’une personne et exigeait le port du masque pour trois autres, il a été roué de coups et grièvement blessé à la tête. A Martigues, un autre chauffeur a été victime d’un fait similaire mais a fini par s’en sortir suite à une hospitalisation. Plusieurs individus avaient attaqué le chauffeur le 13 juillet et ont profité pour lui voler sa sacoche. Selon les informations relayées par les médias locaux, l’agression a eu lieu alors qu’il s’apprêtait à regagner son véhicule afin de prendre service.