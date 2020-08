Peu à peu la ferveur prend corps au Bénin à moins de huit mois de l’élection présidentielle 2021. De plus en plus, des voix se lèvent pour évoquer l’échéance importante qui attend le Bénin dans quelques mois. Et c’est le chassé-croisé entre les potentiels candidats. La nouvelle trouvaille, c’est le fait de susciter des candidatures. Celui dont le nom revient souvent, c’est le président de la République Patrice Talon. Depuis quelques jours, les hommes politiques de ses deux partis politiques (Union Progressiste et Bloc Républicain) l’appellent à se porter candidat pour la présidentielle de 2021.

À Savè, le vendredi 31 juillet 2020, c’est le mouvement Jeunesse des Collines qui s’est engagé pour la réélection de Patrice Talon en 2021 (JCER-TP 2021). Ce mouvement d’envergure départementale est issu de la convergence des jeunes militants des deux grands blocs soutenant les actions du chef de l’Etat, à savoir l’Union Progressiste et le Bloc Républicain dans le département des Collines. Comme ce mouvement, d’autres regroupements et personnalités sont déjà montés au créneau pour demander à Talon de renoncer à l’idée de faire un mandat unique. En face, il est à observer aussi un répondant. L’appel va à l’endroit du professeur Frédéric Joël Aïvo. Il est invité à répondre à l’appel pressant du peuple béninois en se présentant comme candidat à l’élection présidentielle de 2021. Ce dimanche 2 août 2020 dans la commune d’Abomey-Calavi, le Parti vert du Bénin (PVB), les fans Clubs Frédéric Joël Aïvo et les mouvements RAJED, Femmes Lumières, Nonvignon, CCJPG, CCJDL, MOTCN et Irédé ont indiqué que c’est Frédéric Joël Aïvo la panacée pour restaurer la démocratie, l’unité nationale et la cohésion sociale en 2021.

Les Collines, le terrain de bataille

Le professeur Frédéric Joël Aïvo, on le sait, est dans la posture d’un candidat même s’il ne l’a pas encore dit ouvertement. Et il faut relever que le département des Collines et surtout la commune de Savè semblent être un bastion à conquérir à tout prix par les potentiels candidats. Pour preuve, le professeur Frédéric Joël Aïvo a déjà été à Savè pour rencontrer des sages et notables. Encore plus, l’un des premiers mouvements à avoir demandé que Patrice Talon soit candidat est aussi venu de Savè. Les enjeux dans ce département sont grands surtout pour la mouvance présidentielle qui peine véritablement à y gagner du terrain. Au fur et à mesure que l’élection s’approche, le voile s’estompe sur les velléités et les ambitions. Reste que l’ouverture du jeu démocratique semble un col à franchir.