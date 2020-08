Patrice Talon a clairement l’intention de développer le tourisme au Bénin à travers la construction de musées et autres complexes hôteliers. A Ouidah, par exemple, un complexe hôtelier dénommé ” La Marina “, verra le jour dans les prochaines années. Le ministre de la culture a échangé avec les responsables de la société en charge des travaux lors de sa visite dans la cité historique le jeudi 30 juillet dernier. Jean-Michel Abimbola a pu s’enquérir des dispositions prises par l’entreprise Yunnan Construction pour le démarrage des travaux.

Le ministre qui était accompagné pour la circonstance du préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia et du maire de Ouidah, a pu explorer le plan architectural du Complexe hôtelier et ses différents compartiments. L’autorité a ensuite discuté avec les responsables de l’entreprise, de l’emploi de la main d’œuvre locale et du dédommagement des citoyens touchés par le projet. Jean Michel Abimbola s’est aussi rendu au Fort Portugais de Ouidah pour rappeler à l’entreprise en charge des travaux et les autres partenaires impliqués, le respect du contrat signé. En effet les travaux sur ce chantier ont accusé du retard.

“Nous comptons doubler les effectifs pour vraiment tenir dans le délai“

Le ministre, après avoir visité le chantier s’est entretenu avec les responsables de l’entreprise Kendal & Fils et les partenaires impliqués dans le projet. Il clairement fait savoir que les impératifs du contrat doivent être respectés. Ses vis à vis ont pris l’engagement d’honorer leurs cahiers de charges. « Au niveau de notre groupement, nous comptons doubler les effectifs pour vraiment tenir dans le délai. Il y a des équipes sur chaque infrastructure du projet. Et nous travaillons tous les jours afin de rattraper les écarts connus par le passé et finir les travaux à fin février 2021 » a laissé entendre le Directeur des travaux de l’entreprise Kendal & Fils Hospice Houngbèmè.

Depuis que la France a accepté rendre au Bénin 26 de ses œuvres d’art pillées pendant la période coloniale, le gouvernement de Patrice Talon est à pied d’œuvre pour construire des musées qui serviront de réceptacles à ces objets. La descente de Jean Michel Abimbola sur le chantier du fort Portugais se comprend donc.