Après la nomination du béninois Serges Ekué au poste de président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), le ministre d’État béninois chargé du Plan et du développement du Bénin Abdoulaye Bio Tchané a réagi. A travers un post sur sa page Facebook, l’ancien président de l’institution (2008-2011) a indiqué que «notre pays est encore honoré au plan international avec la nomination de notre compatriote Serges Ekué, en qualité de président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) ».

Pour le ministre d’Etat, cette nomination est la rançon du mérite. Il dit se réjouir de la promotion de «ce banquier-financier émérite dont la compétence et le riche parcours professionnel viennent d’être récompensés ». Selon Abdoulaye Bio Tchané, «Serges Ekué à la BOAD c’est un ami qui prend les chefs de mon ancienne maison ». Et il ne doute pas «qu’il saura être à la hauteur des nouveaux défis qui attendent la BOAD ». Pour rappel, l’homme qui vient d’être promu au poste de président de la BOAD a fait ses DESS banque et finance en 1994 en France. Il va intégrer Natixis et a gravi les échelons.

En 2005, il est nommé coresponsable des marchés de capitaux (trésorerie, trading taux, change et crédit, vente et stratégies, structuration, recherche crédit). Il a passé la plupart de sa carrière dans des Marchés des capitaux pour des institutions internationales différentes et principalement pour le Groupe Natixis. Né en 1966 à Porto-Novo au Bénin de parents diplomates béninois, il s’est vu remettre le prix du meilleur manager de la diaspora en 2015 par les bâtisseurs de l’économie africaine.