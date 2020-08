Une décision inédite concernant le monde audiovisuel sénégalais a été prise par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Cette décision vise la série télé Infidèles qui est diffusée sur la chaîne Sen TV. En effet, Sen TV devra désormais incruster dans sa série, la mention -16 en noir, pour indiquer aux téléspectateurs que le programme est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans. Cette décision du Cnra est une première au Sénégal car cette mention était visible en grande partie sur les différentes productions des chaînes étrangères.

Qu’est-ce qui a conduit le Conseil national de régulation de l’audiovisuel à prendre une telle décision à l’encontre de la série Infidèles? Eh bien, il ressort que la série met en avant des comportements complètement en déphasage avec les mœurs. On y retrouve des affirmations, comportements et illustrations jugés choquants, indécents, obscènes ou injurieux.

Jamra n’a pas lâché le morceau

Ces différents paramètres que l’on retrouve dans la série nuisent aux valeurs de la société et portent gravement atteinte à l’image de la femme. “Dans la série sont régulièrement notés des séquences et propos qui portent gravement atteinte à la dignité, l’image, l’honneur et la réputation de la personne humaine, notamment de la femme ; des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses” a notifié le Cnra dans sa décision.

En plus de mentionner obligatoirement la prescription -16, la série Infidèles ne pourra plus être diffusée ou rediffusée avant 22h 30mn. Jamra, le collectif de la société civile a déposé de multiples plaintes contre Infidèles, diffusée sur Sen TV, ce qui a poussé le Cnra à entreprendre des actions auprès des différentes parties concernées et à prendre une décision finale.