Les traditions africaines ont toujours intégré fermement les sciences de la nature au style de vie de leurs descendants et même dans leur manière de soigner les maux de la société. Cependant, pour les questions physiques comme mentales, les traditions africaines se sont longtemps servis de la psychologie. Une science jusqu’ici peu approfondie sur le grand continent, mais très exploitée oralement.

Car socialement au lieu de poser des gestes destructifs avec des substances illicites (drogues) ou excessifs avec des armes pour attirer l’attention des autres, les sages font référence à tout un processus étatique quelque soit le concept culturel lorsqu’un membre de la société vit un problème. Un génie dont ils ont le secret. Ils recommandent en cas d’égarement ou de difficultés de persévérer mais sachant que cela peut manquer de clarté pour certains, ils recommandent plus clairement de se retourner vers son point de départ. La notion du retour est inscrite pour servir d’indication explicite afin que l’individu se retourne mentalement ou physiquement sur ses pas. Dans ce sens, il peut se souvenir de qui il est ? qui sont ses parents ? quelles sont ses origines ? pourquoi il avait pris ces décisions ou ces orientations ?

Avec ce proverbe, les sages tiennent à mentionner à leurs héritiers et ceux qui l’entendent qu’ils doivent toujours se référer à leurs origines, leur vision profonde ou leur motivation d’origine (ou première) chaque fois qu’ils sont confrontés à un défi afin de mieux le relever. Cela s’applique également lorsque l’individu sent une panne d’inspiration, se sent dépressif, désemparé ou subit un épuisement mental voire émotionnel. Le retour aux origines ou à la source première de son inspiration permet au sujet de refaire un processus graduel qui suscitera de nouvelles interrogations, qui renouvellera sa vision, qui lui permettra de se remémorer probablement les fondements de sa motivation pour le conduira à un rafraîchissement de mental avec une meilleure vision de ses objectifs.