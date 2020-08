Une analyse du Wall Street Journal a révélé que TikTok contournait une protection de confidentialité dans le système d’exploitation Android de Google pour collecter des identifiants uniques à partir de millions d’appareils mobiles. Des données qui permettent à l’application de suivre les utilisateurs en ligne sans leur permettre de se désinscrire. Des données sensibles que le système d’exploitation Android de Google encadrait d’une politique de divulgation stricte, mais que l’application chinoise avait réussi à enfreindre. Depuis Tiktok avait déclaré avoir réparé la faille depuis le mois de novembre.

Des révélations gênantes…

Les identifiants collectés par TikTok, appelés ‘’ adresses MAC ’’, sont le plus couramment utilisés à des fins publicitaires. Mais l’application suspectée déjà par le président américain Trump de collecter des données au profit de la Chine, voyait cette pratique révélée, l’enfoncer un peu plus dans le conflit ouvert avec l’administration américaine. La Maison-Blanche a déclaré qu’elle craignait que les données des utilisateurs puissent être obtenues par le gouvernement chinois et utilisées pour construire des dossiers détaillés sur des individus pour chantage ou espionnage.

Mais TikTok, avait rapporté le Wall Street Journal, avait déclarer collecter les données à la seule intention d’améliorer l’expérience utilisateur de l’application, notamment en personnalisant le contenu et en fournissant des services basés sur la localisation. N’empêche que la collecte était illégale puisque sans l’aval de Google et qu’elle avait emmené l’administration Trump sur fond de crise commerciale, diplomatique et technologique avec la Chine, à resserrer l’étau sur les propriétaires de l’application.

Il y a quelques jours, le président américain, donnait jusqu’au 15 Septembre prochain à ByteDance, la société basée à Pékin et propriétaire de l’application, pour trouver pour la partie américaine, un acquéreur américain ; à défaut de quoi l’application se verrait simplement et purement interdit sur le territoire. ByteDance, acquerrait en 2017 Musical.ly, pour un peu moins d’un milliard de dollars. Moins d’un an plus tard, ByteDance fusionnait Musical.ly avec son service similaire, et le résultat est depuis devenu l’une des applications à la croissance la plus rapide au monde et un phénomène culturel mondial, TikTok.