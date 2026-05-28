Elon Musk publie une vidéo du Cybercab sans volant ni conducteur quittant GigaTexas

Elon Musk a publié le 28 mai 2026 sur X une vidéo montrant un Cybercab de Tesla circuler de manière autonome à l’intérieur de l’usine GigaTexas d’Austin, au Texas, sans aucun occupant à bord. La séquence, qui cumule plus de 20 millions de vues en moins de 24 heures, montre le véhicule franchir un panneau stop avant de quitter l’enceinte de la gigafactory.

Un robotaxi conçu sans commandes humaines

Le Cybercab est un véhicule deux places dépourvu de volant et de pédales, conçu exclusivement pour la conduite autonome. Tesla a produit son premier exemplaire le 17 février 2026 à GigaTexas. La production en volume a démarré en avril, selon les déclarations de Musk lors de la conférence de résultats du premier trimestre 2026. La chaîne de fabrication vise à terme un cycle de production inférieur à dix secondes par unité, soit un rythme nettement plus rapide que celui de la Model Y, dont le temps de cycle dépasse la minute.

Une homologation encore absente

Le Cybercab ne peut pas circuler sur la voie publique à ce stade. Le véhicule n’a pas encore obtenu les dérogations réglementaires nécessaires auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Tesla a contourné le plafond annuel de 2 500 véhicules autonomes imposé par la NHTSA aux constructeurs sous régime d’exemption, en démontrant que le Cybercab respecte les normes fédérales de sécurité (FMVSS) sans avoir recours à ce dispositif, selon les précisions apportées par le vice-président ingénierie Lars Moravy.

En parallèle, Tesla déploie depuis début 2025 un service de covoiturage autonome à Austin à bord de Model Y — des véhicules équipés de volant et de pédales, supervisés par des opérateurs humains. Le lancement commercial du Cybercab auprès du grand public est attendu à un prix inférieur à 30 000 dollars, sans calendrier officiel confirmé à ce jour.