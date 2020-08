Sur le continent africain, on ne le dira jamais assez l’amour fraternel et l’inclusion sociale sont capitaux. La tolérance les uns des autres comme des appartenances culturelles est donc naturelle chez les populations africaines qui sont ravies de partager, la joie, les activités professionnelles, les récoltes, les bonnes nouvelles comme les peines et les pertes. Tout s’y passe dans l’unité en général car elle fait partie des enseignements et de l’éducation inculquée dans les nombreuses traditions du continent.

La notion de famille est bien plus large qu’une famille de base composée du père, de la mère et de leurs enfants. En Afrique, la famille c’est la grande famille composée de plusieurs petites familles et à cela s’ajoute aussi le voisinage et les amis. Le terme de l’unité intégrée dans ce proverbe ancien vient révéler le type de famille dont on parle dans ce propos car il ne s’agit pas de n’importe quelle famille. Il s’agit d’une famille cohérente forte dont les membres mettent sincèrement en commun leurs acquis, se soutiennent et s’aiment régulièrement sans planifier de quelque manière de mauvaises intentions. Ainsi, pour marquer ce lien fort dans cette famille unie, il faut passer à l’action et le matérialiser physiquement.

Autour d’un repas, le repas en Afrique à la base se veut être rassembleur tous les membres d’une famille et proches. En précisant qu’« une famille unie mange dans la même assiette », les anciens rappellent aux héritiers ou ceux qui l’entendent qu’en mangeant dans le même plat, une famille unie matérialise son unité. L’unité est une valeur très importante transmise de générations en générations depuis des siècles par les sages. En effet, le lien familial lorsqu’il est fort ressemble à un arbre florissant dont on peut difficilement briser le tronc tandis qu’il devient facile à briser comme une branche lorsque le lien est faible et faiblement uni également.