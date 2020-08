L’administration Trump a contacté ces derniers mois, Kristi Noem, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, afin de faire ajouter le visage de l’actuel président américain au mont Rushmore. L’information a été donnée par un média américain, qui a précisé que l’équipe de Donald Trump a mené des discussions avec la femme politique, pour savoir quelles sont les démarches à suivre pour avoir un cinquième président au célèbre monument. Notons que pour l’instant, cinq visages de présidents figurent au mont Rushmore.

Une réplique qui mesure 4 pieds de hauteur

Ceux-ci sont : Abraham Lincoln, Georges Washington, Thomas Jefferson et Theodore Roosevelt. Pour rappel, depuis que Kristi Noem a été élue dans le Dakota du sud, en 2018, elle avait promis faire venir Donald Trump, dans son Etat. Le jour de la célébration de la fête de l’indépendance américaine, le 4 juillet 2020, le locataire de la Maison Blanche s’y était rendu. Au cours de la rencontre, la gouverneure avait accueilli le président, avec une réplique du monument, qui mesure 4 pieds de hauteur et comprenant le visage de Donald Trump. En outre, le 03 juillet 2020, le numéro un américain avait tenu un discours devant le mont Rushmore, vantant une Amérique “forte” et “fière”.

En 2017, il avait évoqué, en ironisant, la possibilité que son visage soit ajouté un jour sur le mont Rushmore. « De temps en temps, des individus ou des organisations proposent d’ajouter de nouveaux bustes (…) mais cela n’est pas possible » avait confié à un média français, Dana Soehn, porte-parole du parc national.