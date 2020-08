Aux USA, pays de tous les records, un employé de fast food a été tué pour une commande qui, selon l’accusé, avait accusé du retard. Un fait divers comme tant d’autres qui jalonne l’histoire des États-Unis d’amérique. Ce n’est pas la première fois que ce genre de drame arrive dans le pays.

À Orlando, en Floride, le jeune Desmond Armond Joshua Jr a perdu la vie à cause d’un client colérique et impatient de voir sa conjointe servie dans un burger King. Le jeune homme de 22 ans qui venait d’être embauché dans le restaurant a semble-t-il pris du temps à livrer la commande d’une cliente qui a hurlé sa colère avant d’avertir son petit ami. D’après des témoins, le jeune homme avait pourtant coopéré et avait accepté de rembourser la cliente mécontente.

Mais cela n’a pas permis de préserver sa vie. Il a été transporté dans un hôpital où il n’a malheureusement pas survécu. L’accusé (voir sa photo ci-dessous) a quant à lui été identifié par les caméras de surveillance et arrêté avant d’être inculpé pour meurtre avec une arme à feu.