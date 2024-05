Bill Gates a investi massivement dans ce domaine, mais la rumeur n’est pas vraie 

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Bill Gates souhaite-t-il détenir l’ensemble des terres cultivables aux États-Unis ? Pour certains détracteurs, la réponse est oui. Mais cette théorie est infondée. S’il investit dans l’agriculture, les possessions de ce dernier sont finalement bien moindres que ce qui peut être imaginé collectivement.

Les nombreux investissements du milliardaire américain Bill Gates, en matière d’agriculture, font craindre le pire aux agriculteurs. En effet, ces derniers estiment que celui-ci pourrait en faire don à des organisations à but non lucratif, ce qui empêcherait les États concernés de pouvoir prélever de l’impôt. Résultat, les produits créés seraient vendus à de modiques sommes, impactant ainsi la vie et les finances de millions d’agriculteurs à travers le pays.

Gates n’est propriétaire que d’une infime partie des terres cultivables

En y regardant de plus près, on voit d’ailleurs que le fondateur de Microsoft a dépensé énormément d’argent dans ce projet d’acquisition. Il aurait investi plus de 113 millions de dollars pour acheter des terres agricoles, notamment dans l’État du Nebraska. Selon certaines sources ou rumeurs, il disposerait d’ailleurs de l’immense majorité des terres du pays, bien plus que ce que tout le monde pense.

Mais est-ce que cela est vrai pour autant ? La réponse est non, pas du tout. Loin de là même ! En effet, si Gates investi dans l’agriculture à travers sa fondation Bill & Melinda Gates ou via d’autres sociétés qu’il a pu créer, le pourcentage de terres qu’il détient, comparé à toute la surface cultivable américaine, est infime. Il aurait, à ce jour, 109.000 hectares environ, sur les 365 millions disponibles.

Des investissements massifs oui, mais dans le secteur de la Santé

Et ces investissements en terre, vise en fait à générer du rendement pour permettre à sa fondation d’investir toujours plus dans la santé. Récemment, en collaboration avec deux autres partenaires (Novo Nordisk et le Wellcome Trust) le groupe a annoncé l’investissement de 300 millions de dollars en recherche et développement, en vaccin et en éradication de la pauvreté.