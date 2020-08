Dario Vivas, 70 ans, est décédé jeudi dernier, des suites du covid-19. Chef du gouvernement à Caracas, le représentant du pouvoir Maduro à l’échelle locale a été testé positif il y a un mois environ. L’annonce de sa mort a suscité l’émotion auprès de Nicolas Maduro, président vénézuélien contesté.

Selon ses dires, Dario Vivas est décédé au cours de cette rude bataille contre la pandémie, qui l’aura vu luter en faveur de sa vie et de sa santé, mais également en faveur de celles autres. Proche de Maduro, il a été installé au poste de gouverneur de district par le président en personne. Il a été testé positif au nouveau coronavirus à la suite d’une opération de dépistage, tenue le 19 juillet dernier.

Un proche de Maduro décède du covid-19

S’il est le premier proche de Maduro et premier personnage politique à décéder des suites de la maladie, Dario Vivas n’est pas le seul à avoir été contaminé par la maladie. En effet, plusieurs hauts dirigeants de l’exécutif ont eux aussi été frappé par la maladie à commencer par Diosdado Cabello, le président de l’Assemblée constituante. Le ministre du pétrole Tareck El Aissami a lui aussi été confirmé malade, au même titre que Jorge Rodriguez, ministre de la Communication.

30.369 décès recensés officiellement

Frappé par une crise politique, sociale et sanitaire, le Venezuela fait officiellement bonne figure face au covid-19. Les chiffres fournis par le gouvernement évoquent 30 369 cas positifs, pour 259 décès. Cependant le bilan pourrait être bien plus important et l’opposition ne cesse de dénoncer la manipulation des chiffres.