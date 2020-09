Le poivre de Guinée du nom scientifique xylopia aethiopica est appelé de diverses manières selon les ethnies sur le continent africain : Kpédjélékoun en Fon, aarun en Yoruba ou Nago, poivre long long en Côte d’Ivoire, African pepper en anglais, ou encore appelé poivre d’Éthiopie. Xylopia aethiopica de la famille des annonaceae est une plante particulièrement très présente partout en Afrique de l’Ouest avec une utilisation à la fois nutritionnelle et pour la santé de l’organisme humain. C’est donc une plante vertueuse (Xiaojian Yin et al., 2019) dont les bienfaits sont souvent cités mais voici 12 usages puissants sur la base du poivre de Guinée que l’on peut appliquer pour aider à réduire quelques maux.

1. Santé féminine : contraception naturelle – équilibre utérin et vaginal

Pour éviter les grossesses non planifiées voici une méthode plus naturelle avec le poivre de Guinée : Faites bouillir 100 g de graines du poivre de Guinée dans 3 quarts de litres d’eau potable pendant une durée comprise entre 5 et 10 minutes. Laissez la tisane refroidir, filtrez et prenez un verre bambou avant l’acte et un autre verre bambou juste après l’acte. Cette préparation peut se réaliser d’avance et être conservée au réfrigérateur afin de servir quand besoin sera. Prendre soin de bien secouer la tisane avant la prise.

2. Traitement postpartum

Après avoir donné naissance, la femme peut faire bouillir de gousses (environ 100g) dans un litre d’eau et purgez-vous avez cette décoction un peu chaude tous les matins pendant une semaine. Cela permet de nettoyer complètement l’utérus du mauvais sang après accouchement, de vite rétablir la flore utérine, de favoriser le resserrement de l’utérus et en même temps du vagin et enfin de relaxer les muscles du bassin de la maman. Ainsi la femme retrouve très vite sa forme d’avant la grossesse.

3. Traitements spirituels

La graine du poivre de Guinée dispose naturellement d’un pouvoir spirituel de protection contre les attaques mystiques avec retour à l’envoyeur quelques soit la forme sous laquelle vous l’utilisez. Les experts tradithérapeutes recommandent des bains à l’occasion avec une infusion ou une décoction des graines de poivre de Guinée ou sou la forme d’encens une ou deux fois par semaine afin de booster son aura spirituelle. Le même résultat de protection avec retour à l’envoyeur est obtenu si vous déposez dans une pièce une décoction ou une infusion de ces graines dans un contenant. Renouvelez la décoction ou l’infusion deux fois par mois au moins. Plusieurs autres recettes sont recommandées comme la macération des graines dans de l’alcool pendant une semaine. Il suffira ensuite d’en prendre un demi-verre pour activer une protection spirituelle tout en bénéficiant de ses autres bienfaits dépuratifs. Certaines autres préparations moulues se font avec un mélange de sucre (soit 7 graines de et 7 morceaux de sucre pour une femme ou, 9 graines et 7 morceaux de sucre pour un homme). Le mélange obtenu est associé à un savon blanc puis utilisé avant de votre maison.

4. Traitement de maladies respiratoires : asthme, rhume, grippe, toux

Il existe plusieurs recettes et voici quelques-unes populaires. Une décoction sucrée ou salée de 15 graines dans deux litres d’eau potable à faire bouillir quinze minutes et à boire 3 fois/jour (demi-verre : matin, midi et soir) contre le rhume, la toux et même la grippe régulière. Certaines communautés font une décoction simple à bouillir aussi avec des graines de poivre de Guinée, une poignée de feuilles de citronnelle et quelques clous de girofle. Cette dernière se consomme de la même manière que la précédente mais dans un verre bambou cette fois. Pour traiter les cas d’asthme, faites une décoction salée des gousses du poivre de Guinée sur 2 semaines. Le sel peut être remplacé par de la potasse. Ensuite, il faut servir et boire un demi-verre 3 fois/jour pendant une première semaine, puis, passer à un verre 3 fois/jour pendant une seconde semaine. Le traitement prend fin à la fin de la deuxième.

5. Désintoxication du foie et des vaisseaux sanguins

Dans un verre bambou 3 fois/jour, il est recommandé de consommer par voie orale la décoction issue d’une quinzaine de graines de poivre de Guinée dans 2 L d’eau avec une ou deux cuillères à soupe de miel. Le traitement ne doit pas excéder deux semaines. Cette plante prise en infusion aide aussi à déboucher les vaisseaux sanguins, même les petits. Ce qui peut prévenir les AVC et les crises d’hématologie.

6. Lactation pour l’allaitement

Faites une décoction de 15 graines de poivre de Guinée dans 2 L d’eau à faire bouillir pendant 10 minutes. Ensuite comme vous savez les pratiques en Afrique sont toujours avec zéro déchet, il faut retirer les graines puis avec la décoction faire boire la bouillie à la femme.

7. Traitement des parasitoses

Réduisez en poudre fine des graines de poivre de Guinée. Mettez une cuillère à soupe dans la bouillie une fois par jours pendant 7 jours. Vous détruirez toutes les souches de vers intestinaux, y compris les ténias. Pour déparasiter les enfants utilisez une cuillère à café de la poudre dans leur bouillie pendant trois jours.

8. Caries dentaires, les gingivites et les infections buccales

Faites une infusion de 5 graines du poivre de Guinée et 5 clous de girofle dans 1 L d’eau. Utilisez cette infusion tiède pour faire des gargarismes de 2 à 3 minutes dans la bouche trois à cinq fois par jour pendant une semaine. Ce bain de bouche permet d’apaiser les douleurs dentaires et de traiter toutes les infections buccales et dentaires en attaquant le mal à la racine.

9. Traitement la fièvre et la dengue ou « grippe tropicale »

Faites une décoction des feuilles et racines du xylopia aethiopica cette fois. Et sur 7 jours consécutifs prenez-en 3 verres, 3 fois/jour (Hounmanou V. et al, 2018).

10. Troubles du rhumatisme

Une décoction des feuilles de xylopia aethiopica, prise trois fois par jour pendant une semaine apaise durablement les douleurs de toute sorte aux articulations. La décoction simple des graines de poivre de Guinée, prise trois fois par jour pendant une semaine est aussi très efficace pour calmer les douleurs liées à rhumatisme et assimilées.

11. Prévention ou traitements des maux de ventre infantiles, même pour adultes

Faites bouillir trois gousses de poivre de Guinée dans un demi-litre d’eau pendant 5 minutes. Donnez trois à cinq cuillères à café au bébé chaque jour pendant une semaine. Cela permet de nettoyer l’appareil digestif du nouveau-né et de le débarrasser de toutes les toxines pour des sommeils de qualité.

Si besoin est, reprenez le traitement une autre semaine au plus. Il existe une autre recette de cette décoction mais avec quelques feuilles de chiendent ou de menthe. Servir 3 verres par jour sur une durée de deux semaines. En cas d’ulcère vous prenez la poudre l’écorce du xylopia aethiopica que vous accompagnez de trois cuillères à soupe de miel par jour sur une à deux semaines.

12. Désintoxication de l’organisme

Il n’est pas rare de vouloir nettoyer son organisme. Avec un verre de la décoction des graines du poivre de Guinée tous les matins uniquement sur une semaine. L’ensemble des organes de l’organisme peuvent être débarrassé des toxines et radicaux libres nuisibles (Véronique Masotti, 1997 ; Gabriel O. Adegoke et al., 2003).

Contre-indications!

Attention aux infusions ou décoctions des graines de poivre de Guinée, en cas d’anémie sinon en prendre avec modération. Ces infusions et décoctions sont fortement déconseillées pour les femmes au premier trimestre de grossesse, pour éviter des avortements spontanés. Réciproquement, elles sont déconseillées aux hommes lorsqu’ils désirent procréer.