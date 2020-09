Une enquête de la fondation Thomson Reuters et des journalistes de The New Humanitarian a révélé que des femmes de la République Démocratique du Congo avaient été abusées par des hommes affirmant être des fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces actes auraient été commis entre 2018 et juin 2020 à Beni, une ville où l’épidémie sévissait effroyablement. Après la publication de cette enquête , l’Organisation mondiale de la Santé a publié un communiqué dans lequel elle informe que son patron avait lancé un « examen approfondi des allégations spécifiques ».

Elle a exprimé dans le même temps l’indignation de son personnel et de ses dirigeants face à de telles accusations. « Les actes qui auraient été commis par des personnes s’identifiant comme travaillant pour l’OMS sont inacceptables et feront l’objet d’enquêtes approfondies… La trahison des personnes dans les communautés que nous servons est répréhensible » a indiqué l’OMS dans le communiqué. L’organisation onusienne a par ailleurs prévenu que toute personne identifiée comme étant impliquée sera tenue de rendre des comptes et encourra de graves conséquences, y compris un licenciement immédiat.



Une trentaine de femmes disent avoir été abusées

« Nous ne tolérons un tel comportement chez aucun de nos employés, sous-traitants ou partenaires » a t-elle martelé dans le communiqué. Notons qu’il y a une trentaine de femmes qui disent avoir été abusées par des hommes travaillant pour l’OMS. Elles sont au total, 51 à accuser les travailleurs humanitaires en général de tels crimes en République Démocratique du Congo. Les travailleurs de l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), d’Oxfam , de Médecins sans frontières et autres, auraient également été indexés par ces congolaises .