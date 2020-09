L’« attier » ou « pommier cannelle » en francais ou « sugar apple » ou « cœur de bœuf » en Afrique ou « sweetsop » ou « anòn » en espagnol ou « tubabu sunsun » en Bambara est une espèce tropicale d’arbustes fruitiers commun au continent africain. Annona squamosa de son nom scientifique appartient à la famille des annonaceae d’une hauteur maximale de 6 à 8m. Ses feuilles alternes elliptiques sont lancéolées ou oblongues avec une base arrondie ou obtuse mais dont le sommet est aigu avec un pétiole plus ou moins pubescent.

Annonces

Ses feuilles se distinguent nettement du corossol car elles sont fortement nervurées. Ces feuilles sont antiholomorphes bisexuées et très aromatisantes. Les influorescences par contre se composent de 3 petits sépales libres et valvaires, de 6 pétales à dispositions particulières mais la pollinisation reste entomophile. Les fruits quant à eux sont de petites boules charnues, à l’épicarpe épais vert dans la majorité des cas, des fois couvertes de pavés protubérants, mais à l’endocarpe blanche et une chaire molle pleine de graines brunes. Apprécié pour son rendement, annona squamosa peut fournir au bout de 5 ans une cinquantaine de fruits sur une base régulière toute l’année.

Composition des fruits d’annona squamosa et contre-indication sur ses graines

Cet arbre tropical est fréquemment cultivé pour ses fruits, dont la chair blanchâtre rappelle aux occidentaux le goût de la poire et de la cannelle. Il existe de multiples variétés d’annona mais c’est l’espèce du genre annona squamosa qui a la plus grande importance économique. Son fruit est consommé frais, sous forme de jus de fruit ou sur place ou peut être transformé en nectar mais à cause de sa conservation difficile, le fruit du annona squamosa est moins exportable. Effectivement il faut les conserver dans un endroit ventilé ou au frais dans un réfrigérateur. Les fruits en forme de cœur possèdent par exemple une haute teneur en vitamines C et D, sont une bonne source de vitamines B1, B6, de magnésium et de fibres alimentaires. Il est important de mentionner que les feuilles de cet arbre tropical avec ses graines non comestibles sont un insecticide naturel car elles contiennent un principe insecticide interdite à la consommation orale. On frotte les planchers avec une mixture de ces parties du annona squamosa pour éloigner les indésirables insectes. Cette propriété est utilisée pour piéger les poissons.

Annonces

Autres bénéfices médicinaux

En revanche les fibres de l’écorce sont utilisées pour fabriquer du papier pendant que les racines servent à traiter la dysenterie, problèmes gastriques ou troubles de rhumatisme en médecine traditionnelle. Les fruits de la pomme cannelle sont riches également en calcium, en vitamine A – B2, en antioxydants et même en alcaloïdes. Le fruit est traditionnellement utilisé aussi pour soulager les problèmes de peau comme les boutons, les brûlures comme les coups de soleil, les érythèmes fessiers, les cas de furoncles. C’est ainsi qu’ils sont exploités dans l’industrie cosmétique. Les feuilles possèdent différents principes actifs comme le camphre, le sitostérol, des acides gras qui lui confère des propriétés sédatives ou soporifiques. Par exemple parmi les bains traditionnels à la naissance, on en fait des bains aux enfants pour les apaiser.