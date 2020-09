Didier Raoult , l’infectiologue français qui a accédé à la notoriété au plus fort de la crise sanitaire dans son pays est visé par une plainte de la Société de pathologies infectieuses de langue française (Spilf). Cette société qui regroupe près de 500 spécialistes reproche au champion de l’hydroxychloroquine d’avoir réalisé des essais cliniques à la limite de la légalité. L’homme aurait également selon la SPILF diffusé de fausses informations à grande échelle. Le tort du professeur Raoult est d’avoir promu l’hydroxychloroquine alors que son efficacité contre la Covid-19 n’était pas prouvée.

” Chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires “

C’est du moins le principal grief des 500 spécialistes contre lui. Nicolas Sarkozy ne voit pas d’un bon œil cette action contre l’infectiologue. Alors qu’il intervenait à un forum des entrepreneurs hier vendredi 4 septembre dans la ville de Marseille, l’ancien président a présenté le Pr Raoul comme un bouc émissaire. « Chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C’est une maladie française. L’adversaire, c’est le Covid, c’est pas tel ou tel médecin et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit » a-t-il déclaré.

“Il a sans doute fait des erreurs comme on en fait tous“

L’ancien locataire de l’Elysée ira même jusqu’à dénoncer de « pseudo-spécialistes » qui selon lui, « se précipitent et qui disent du mal de quelqu’un ». Il est persuadé qu’il fallait qu’on désigne un coupable et c’est malheureusement le Pr Raoult qui est pointé du doigt. Celui là même qui a fait tout ce qu’il pouvait au plus fort de la crise sanitaire pour soigner ses malades. « C’est un homme d’une grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs comme on en fait tous, moi le premier » a concèdé Nicolas Sarkozy.

Il avoue aussi n’avoir aucune compétence pour juger de qui a raison et qui est tort ; mais chacun a fait comme il a pu pendant cette crise, et Didier Raoult le premier. Pour le moment, les proches de l’infectiologue n’ont pas encore admis avoir reçu la notification d’une plainte contre lui. Rappelons que l’hydroxychloroquine a été utilisé pour soigner des malades de la Covid-19 dans certains pays et le médicament a plus ou moins été efficace.