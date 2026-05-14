Après la trêve éphémère, la Russie frappe Kiev avec 670 drones : 21 morts

Dans la nuit du 13 au 14 mai 2026, la Russie a lancé une attaque aérienne massive contre l’Ukraine, ciblant principalement Kiev. Le bilan, communiqué par le Service national des situations d’urgence ukrainien (DSNS), s’élève à 21 morts, dont trois enfants, et plusieurs dizaines de blessés.

L’offensive a combiné 670 drones de type Shahed et 56 missiles balistiques et de croisière, tirés en plusieurs vagues à partir de minuit. La défense aérienne ukrainienne a intercepté 94 % des drones, mais seulement 7 % des missiles, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky — un écart qui explique l’ampleur des dégâts au sol. Dans le district de Darnytsky, une tour résidentielle de neuf étages a été partiellement détruite ; les opérations de déblaiement mobilisaient encore 170 secouristes et 51 engins mécaniques en fin de journée.

Kiev frappée deux jours après l’expiration d’une trêve

L’attaque est survenue 48 heures après l’expiration d’une trêve de trois jours, déjà largement non respectée selon les autorités ukrainiennes. Elle faisait suite à un premier barrage massif de drones lancé en journée le 13 mai, qui avait tué au moins 14 personnes à travers le pays, touchant des régions de l’ouest ukrainien rarement visées. Au total, selon Zelensky, la Russie a déployé plus de 1 560 engins aériens en l’espace de 24 heures.

Outre Kiev, les villes de Kharkiv, Odessa, Soumy et Bila Tserkva ont également été frappées. Des infrastructures civiles et des immeubles résidentiels ont été atteints dans plusieurs régions, selon la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.

Kiev en deuil, l’ONU convoquée en urgence

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a décrété le 15 mai journée de deuil dans la capitale, avec les drapeaux en berne sur l’ensemble des bâtiments publics. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a parallèlement convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Zelensky a indiqué avoir demandé à l’état-major de préparer « les formats possibles d’une réponse » aux frappes. Les opérations de recherche dans le district de Darnytsky se poursuivaient en soirée, le DSNS n’excluant pas que le bilan définitif soit encore revu à la hausse.