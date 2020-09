Canal+ Bénin est une société qui fournit les meilleurs programmes de télévisions au Bénin. Ses activités au quotidien concourent à apporter aux Béninois du divertissement, de la distraction et du plaisir à travers ses bouquets. Mais, ce travail de diffusion de programme de divertissement par le biais de ses bouquets canal connaît un frein à cause de l’accès à l’électricité. Canal+ Bénin, jusqu’à présent, n’était pas capable d’offrir des moments de divertissement aux foyers hors réseaux SBEE.

Maintenant, cet obstacle est levé. Canal+ Bénin est entré en partenariat avec Fenix Bénin pour soulager les populations béninoises qui sont hors réseaux. Canal+ Bénin s’associe donc Fenix Bénin, fournisseur d’énergie solaire hors réseaux, pour développer l’accès à l’électricité et à la télévision au Bénin. Ces deux sociétés sont conscientes qu’avec le réseau conventionnel, le Bénin ne peut pas satisfaire toutes les demandes en électricité. Et le fruit de la collaboration notre Canal+ Bénin et Fenix Bénin, selon le responsable produit de Fenix Bénin, Baptiste Piveteau est le Kit plaisir.

Le fruit du partenariat

Baptiste Piveteau explique que le kit plaisir est composé de Fenix Power Pack TV+ quatre lampes, télévision 24 puces avec un décodeur Canal+. Le client peut avoir cette offre par crédit. Et pendant toute la durée du prêt du client, Canal+ est inclus dans les paiements journaliers du kit (620 FCFA / Jour). L’installation du matériel de Canal+ est aussi inclue dans le prix. Le kit est composé de 50 Watts de panneau solaire, de 130 watts / heures de batterie, de quatre lampes réglables sur trois niveaux avec un interrupteur, de trois ports USB pour charger les accessoires. Avec ce kit, le client peut recharger des téléphones, éclairer sa maison et regarder la télévision pendant plus de sept heures après le coucher du soleil. Pour acquérir ce produit, le client va débourser 360 000 FCFA comptant. Et là, il va bénéficier de l’abonnement Canal+ spécial pendant un an.

Le client peut aussi choisir le paiement à crédit. Pour cela, il fait un dépôt initial de 40 000 FCFA et paie le reste sur un ou deux ans avec installation du matériel, services après-vente inclus. Et donc le client paie 425 000 FCFA s’il souscrit à un prêt d’un an et 486 400 pour un prêt de deux ans. Grégoire Akogbé de Canal+ explique que pour accompagner cette offre de kit plaisir, Canal+ a mis à disposition du client la formule Fenix. Donc, une fois le kit plaisir acheté, le client a droit à plus de 120 chaînes de télévisions et de radios. C’est une sélection de plus de 70 chaînes africaines dont quatre chaînes béninoises. Outre les chaînes africaines, le client a droit aussi à des chaînes internationales reparties dans huit thématiques dont la religion, l’information, le sport, les dessins animés, la musique et les documentaires.

Un partenariat pour franchir un nouveau palier

Ce partenariat va permettre sans doute, aux deux sociétés de franchir un nouveau palier dans leur développement. Pour Jonathan Lett, Directeur général de Canal+ Bénin, «ce partenariat vise à apporter à des foyers qui ne sont pas électrifiés jusqu’à présent, une offre du bouquet Canal+ pour offrir du divertissement et du plaisir à tout le monde au Bénin quel que soit l’endroit où vous vous trouviez ». A l’en croire, «il permet à Canal+ Bénin de franchir un cap, d’offrir ses possibilités et d’apporter du bonheur à tout le monde ». Et c’est une première en Afrique. Le Directeur général de Engie Fenix Bénin, Philippe Robert, précise que Canal+ est le leader incontesté de fourniture de programmes TV de qualité en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Bénin.

Grâce à ce partenariat, «nous allons, Fenix International Bénin, franchir une nouvelle étape dans notre développement ». Il renseigne que son entreprise est peu connue à la différence de Canal+ parce qu’elle est jeune. Fenix international Bénin, c’est 22 mois d’existence. L’entreprise va fêter ses deux ans le 5 novembre 2020. Fenix Bénin installé des kits solaires regroupant un panneau solaire, une batterie et des lampes. Le client peut ajouter d’autres accessoires à son kit. L’entreprise compte déjà 75 000 clients à son actif. Fenix Bénin c’est aussi «une part du marché dans le secteur de l’énergie solaire non raccordé au réseau de 62 % ».