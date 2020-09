L’ancien régisseur de la DGI, Carlos Adohouannon a été arrêté à Dakar samedi dernier. Disparu depuis le 20 septembre 2029, il est soupçonné de vol de 4 milliards de Francs CFA. C’est le journal dakarois, Libération dans sa parution de ce lundi 14 septembre 2020 qui a donné l’information. Il est désigné comme le cerveau dans une affaire de disparition de plus de 4 milliards de FCFA à la Direction générale des impôts (DGI) du Bénin en septembre 2019.

Carlos Adohouannon était régisseur de la DGI lorsqu’une disparition subite de plus de 4 milliards de FCFA a été constatée dans la caisse de cette Direction. Des preuves de transactions de plus d’un milliards et 100 millions en espèce, auraient été retrouvées au domicile d’un proche de Carlos Adohouannon à la suite de plusieurs perquisitions. Plus encore, les chauffeurs de régisseur ont aussi reconnu avoir transporté des colis pour leur chef mais, ignoraient le contenu. Lorsque l’affaire a éclaté des cadres de la DGI et proches de cet agent du Ministère de l’économie et des finances ont été écoutés et mis sous convocation.

Renvoyé pour complément d’enquêtes

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) saisie de l’affaire s’est déclarée incompétente le vendredi 11 octobre 2019 dans ce dossier et l’avait renvoyé pour complément d’enquêtes. Et donc, l’affaire est restée sans suite depuis. L’arrestation de l’ex-régisseur Carlos Adohouannon et son extradition à Cotonou vont certainement donner une autre tournure à l’enquête. La justice va pouvoir progresser dans ses investigations.