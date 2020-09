Les anciennes pensionnaires du Lycée des jeunes de Natitingou appelées à la rescousse. Le centre éducatif traverse les moments sombres de son histoire. Le préfet du département de l’Atacora, suite à une descente dans le lycée, a constaté son état de délabrement avancé. L’autorité a profité pour lancé un SOS à l’endroit des opérateurs économiques, des associations et groupements organisés, des partenaires techniques pour une responsabilité collective, nous apprend l’agence bénin presse.

La commune de Natitingou et ses fils, tous unis, appellent à une mobilisation collective pour sortir le lycée des jeunes filles de son état piteux. Le lycée a totalement perdu son éclat et ce lieu du savoir est presque impraticable. Selon les informations rapportées par l’Abp, la peinture du lycée s’écaille, les toilettes insalubres et d’une vétusté avancée, les matelas déchirés, la plomberie détériorée, les placards et autres mobiliers de chambre sont entièrement désuets.

La réfection du lycée se fera avec la soutien des anciennes pensionnaires actuellement cadres dans plusieurs structures étatiques sur toute l’étendue du territoire national, fait savoir le préfet de l’Atacora. « On ne doit pas attendre toujours l’Etat, il faut donc une initiative locale pour la réfection de ces locaux », a suggéré l’autorité préfectorale.

Une souscription est lancée par le préfet Lydie Déré Chabi Nah pour sortir le lycée de sa léthargie. Les partenaires techniques et financiers intervenants dans la protection et la promotion de la fille, les fondations, les Ong nationales et internationales, les agriculteurs, les bonnes volontés et les structures d’Etat sont appelés à apporter leurs pierres à l’édifice pour que la réfection soit faite avant la rentrée académique à venir.