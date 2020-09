Les adhésions aux idéaux du parti Les Démocrates (LD), qui attend toujours son récépissé d’existence, se poursuivent. Ce samedi 5 septembre 2020 au siège du parti, le Mouvement national des cadres jeunes (MNCJ) a prononcé officiellement son adhésion au parti Les Démocrates. Autrefois dénommé Éveil citoyen, ce creuset est un regroupement de jeunes cadres réunis originellement sur des bases académico-culturelles. Pour ce mouvement, le parti LD est le seul parti qui «reflète sans s’y tromper les vraies aspirations ».

Selon les membres de ce mouvement, loin d’être une simple formalité, leur adhésion à ce parti est un acte de foi. Et, à travers leur Secrétariat national à la jeunesse, au sport et aux loisirs de cette formation politique, ils comptent rester aux côtés des responsables du parti Les Démocrates pour tous les combats à venir avec leur «armada de militants dans les 12 départements, les 77 communes, les 546 arrondissements et les 5290 quartiers de villes et villages que compte notre cher et beau pays le Bénin ». Ces jeunes sont conscients que la tâche s’annonce rude mais comptent sur l’expérience acquise depuis des années aux côtés de leurs aînés et celle des membres de la coordination nationale du parti pour relever les défis qui vont s’imposer à eux.

Des motivations

Ces jeunes réunis au sein Mouvement national des cadres jeunes (MNCJ) ont décidé de faire leur adhésion à parti Les Démocrates, suite à des constatations. Ils estiment avoir constaté «le vote de lois scélérates, la confiscation des libertés, la précarité de l’emploi, l’exil forcé des cadres politiques, les emprisonnements tous azimuts des leaders d’opinion, le musellement des partis politiques de l’opposition, la traque contre les opérateurs économiques producteurs de richesse et d’emploi pour les jeunes en particulier ». A cette triste liste s’ajoutent des élections législatives non inclusives qui ont fait des morts les 1er et 2 mai 2019. «Certains vaillants jeunes de nos rangs payèrent ainsi le lourd tribut en défendant la nation qui les a vus naître », a rappelé le MNCJ dans sa déclaration d’adhésion.

Et ne pouvant pas se taire devant ce tableau sombre, ces jeunes ont pris «l’engagement de travailler pour que cette terre de Béhanzin, de Kaba et de Bio Guerra redevienne cet asile de paix, de concorde et de bien-être ». Car, selon ce mouvement, «la démocratie qui a longtemps prévalu chez nous est de plus en plus agonisante voire grabataire ». Et «il urge que nous, cadres jeunes, venant de tous les horizons de ce pays, travaillons à restaurer l’image de modèle et d’exemple unique que constitue notre pays depuis février 1990 à la suite des travaux de la Conférence des forces vives de la nation ».