L’ex-président de l’église Assemblées de Dieu et ex-président du CAEEB, le Révérend pasteur Émile Adoté est suspendu de l’église Assemblée de Dieu par le bureau Exécutif pour une période de deux ans. Cette décision a été prise contre l’homme de Dieu parce qu’il a pris publiquement position en politique en violation des textes régissant son Eglise. L’ancien président du Collectif des Associations des églises évangéliques du Bénin (CAEEB) a invité le président Patrice Talon à se porter candidat pour un second mandat.

Ce comportement qui va à l’encontre de la constitution de cette Eglise a obligé le conseil exécutif national à prendre une sanction. Une fois la sanction annoncée, le pasteur Émile Adoté s’est sincèrement repenti.

Alors, le bureau exécutif était en train de réfléchir à comment revoir sa sanction quand le Révérend pasteur Mensah David et d’autres pasteurs et proches du mis en cause ont fait irruption dans le bureau de l’actuel président des Assemblées de Dieu Révérend Gossou avec des menaces en lui demandant de surseoir à la sanction prise contre ce collègue indélicat. Face à ces agissements, le bureau exécutif national a décidé de maintenir la sanction. Et donc le Révérend pasteur Émile Adoté est suspendu de l’Eglise des Assemblées de Dieu pour deux ans.