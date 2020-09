Après leur participation aux dernières élections communales et municipales, le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) se démarque. A cet effet, les responsables du bureau exécutif national du parti ont eu des échanges avec l’ensemble des élus sur les dernières joutes électorales mais aussi sur les prochains défis à relever. C’était samedi 12 septembre dernier à Bohicon.

Les sujets ayant trait au fonctionnement du parti FCBE ont été abordés samedi 12 septembre lors de la journée de réflexion. Responsables, conseillers communaux et maires des Forces cauris pour un Bénin Emergent ont échangé et ont fait le point de la participation du parti aux dernières élections communales et municipales.

Le parti Fcbe reste concentrer sur la présidentielle de 2021. Dans son adresse aux élus du parti, le secrétaire exécutif national des Fcbe, Paul Hounkpè a exhorté les siens à une gestion rigoureuse et efficiente des ressources de l’Etat mises à leurs dispositions. Il a également appelé les uns et les autres à donner une place de choix au volet social dans leur plan d’actions.

Sur la présidentielle de 2021, il est temps que tous les militants et sympathisants de la famille cauris se serrent davantage les coudes pour mieux se concentrer sur l’avenir à travers une solidarité agissante l’un envers l’autre, seul gage susceptible de faire triompher les acquis et idéaux du parti, a indiqué aux élus, le secrétaire exécutif national des Fcbe avant d’ajouter que le parti reste ouvert pour accueillir toute formation politique ou tout mouvement partageant les idéaux du parti.