Cassia occidentalis est une espèce végétale des régions subtropicales et tropicales même désertique appartenant à la famille des caesalpiniaceae. C’est d’ailleurs une plante résistante à la sécheresse. Il existe plusieurs espèces différentes de Cassia, soit au moins 40 espèces qui a une grande importance alimentaire et médicinale dans les communautés africaines. Connu sous différentes appelations, soit : mbéntémaré en Wolof, ala nao ou suma kala en Bambara, Tasbati ou aldana en Peuhl, kasalo ou séné dans une autre langue Mandingue, kikéliba en Moré, raydoré en haoussa ou ganhi to glé en Fon ou Goun.

Cependant, le nom commun le plus utilisé est le faux kinkéliba sinon casse puante en raison des feuilles qui dégagent une odeur désagréable lorsqu’elles sont froissées, ou café bâtard ceci en raison des graines qui sont torréfiées pour en faire des boissons infusées. Cassia occidentalis est un arbrisseau tropicale constitué de feuilles composées bipennées avec des fleurs jaunes dont les gousses ont un sommet pointu. Cette plante se reproduit à partir de graines de couleur brune. Très commun dans les lieux secs, aux bords des chemins, autour des clôtures, cassia occidentalis pousse aussi aux alentours des villages et sous forme de haies dans les champs.

Graines toxiques

Les graines de la plante Cassia occidentalis sont considérée toxiques car non consommées naturellement par le bétail et il est aussi recommandé d’éloigner les animaux de ces graines en raison de la toxalbumine une enzyme qui cause des intoxications. Toutefois, elle perd cette toxicité grâce à la chaleur ce qui explique l’ingestion facile pour l’humain lorsque les graines sont torréfiées comme les graines de café. Le profil phytochimique de cette plante met en évidence des composés en : alcaloïdes, flavonoïdes, leucoanthocyanes, tanins, triterpénoïdes, stéroïdes, quinones, saponines et d’autres composés phénoliques (Andrianarison et al., 2015). La grande variabilité du profil phytochimique explique donc l’intérêts des traditions africaines sur l’utilité des parties de cette plante.

Usages médicinaux

Cette plante annuelle ou vivace selon les endroits est appréciée par les accoucheuses afin de préparer les femmes à l’accouchement traditionnellement dans plusieurs communautés. Ses feuilles, ses tiges et ses racines sont toutes exploitées. Par exemple, les feuilles sont utilisées alors en décoction ou macérât pour leur activité antipyrétique, dépurative, hépato protectrice, fébrifuge, sudorifique, antihelminthique et antifongique. Ces feuilles sont aussi connues pour aider à faciliter l’évacuation de la bile si besoin est. Sinon en usage externe les feuilles sont appliquées pour aider à soulager les patients du rhumatisme. Cassia occidentalis est également utilisée pour traiter des maladies infectieuses de la peau, retrouvée dans plusieurs tisanes hépatiques et même différents traitements de la jaunisse ou du paludisme.

Quant aux graines elles servent de tonifiant lorsqu’elles sont torréfiées avec le café. Sinon elles sont utilisées pour traiter l’asthme ou d’autres maladies respiratoires comme les maladies bronchiques. Les racines sont exploitées pour aider à traiter la stérilité mais elles sont également un bon diurétique, antibiotique avec un effet mais avec plus laxatif que les feuilles elles-mêmes. Par ailleurs, une poignée de feuilles et fleurs récemment récoltées sont bénéfiques sur certaines affections fongiques de la peau (Fortin et al., 2000). Ceci de préférence, sur des affections dermatologiques non ouvertes et non suintantes. Cassia occidentalis est souvent exploitée pour son effet laxatif mais les bienfaits du Cassia occidentalis sont innombrables

Contre-indications

Attention, Cassia occidentalis est déconseillé pour un enfant de moins de 6 ans à la femme enceinte (sauf sous surveillance des accoucheuses) et allaitante à cause des crampes gastriques et de la diarrhée qu’elle provoque.