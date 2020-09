L’affaire qui oppose le gouvernement béninois à l’opérateur économique sénégalais Yerim Sow a fait objet d’une attention particulière de la part du média Financial Afrik. Par le canal d’une publication qu’il a faite ce lundi 21 septembre, il est revenu sur les détails de cette affaire qui a consisté à l’expropriation du Noom Hotel de Cotonou du groupe Groupe Teyliom International appartenant à l’entrepreneur Sénégalais.

Annonces

Réquisitionné pour besoin d’utilité publique…

Selon les informations véhiculées par le média, l’Etat béninois aurait évoqué comme raison des besoins d’utilité publique pour réquisitionner l’hôtel. Le domaine de deux hectares abritant le monument de l’Amazone et faisant objet d’expropriation a été accordé à Yerim Sow par le régime défunt. A en croire les informations fournies par le média sur cette affaire, le complexe hôtelier bénéficiait d’un code d’investissement et est réalisé à plus de 90% pour un investissement de 15 milliards de FCFA.

Recours devant plusieurs instances judiciaires

Mais dans une procédure accélérée, le complexe a été réquisitionné pour démolition suite à des décisions de plusieurs instances judiciaires béninoises. Pour l’heure, le groupe du promoteur sénégalais a porté l’affaire devant plusieurs instances dans le but de se faire entendre face au silence des autorités béninoises. Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) à Washington ainsi que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA-OHADA) à Abidjan ont été saisis pour la sauvegarde des droits ainsi que l’indemnisation du préjudice subi par l’opérateur économique.

Annonces

Yerim Sow ne serait pas le premier dans le cas

Financial Afrik a également fait remarquer que l’opérateur économique sénégalais n’est pas le premier à avoir subi ce genre de traitement de la part du régime du président Patrice Talon. Il a rappelé le cas des opérateurs économiques tels que Ghaby KODEIH dont le complexe hôtelier a également été réquisitionné. Le cas du Bénin Marina Hôtel a également été évoqué.