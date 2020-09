Un an durant, les autorités chinoises ont réussi à cacher l’ampleur d’une fuite de bactéries responsables de la brucellose. Basée à Lanzhou, au nord du pays, l’entreprise responsable a finalement reconnu les faits. Selon certaines sources, le nombre de personnes impactées serait toutefois plus important qu’annoncé.

Annonces

L’incident survient le 24 juillet 2019. À l’époque, la firme pharmaceutique implantée à Lanzhou, l’un des plus vieux fabricants de vaccins vétérinaires en Chine, travaille sur un nouveau produit. Problème, afin de stériliser ses produits, l’entreprise utilise un désinfectant périmé. Résultat, la stérilisation a été incomplète et des bactéries responsables de la brucellose étaient encore actives dans l’atmosphère.

Les autorités minimisent les faits

Ce n’est qu’à partir du mois de novembre, soit près de quatre mois après les incidents, que les premiers cas de brucellose remontent. Le personnel de l’Institut de recherches vétérinaires de Lanzhou est directement impacté. Citées par le Courrier International, les autorités chinoises tentent alors de minimiser l’impact des faits. Selon le communiqué de presse, les gaz résiduels ne peuvent circuler sur de longues distances.

Annonces

Plus de 3.000 cas de brucellose

Résultat, les autorités chinoises se montrent confiantes. Selon elles, le nombre de personnes contaminées sera assez faible. Or, selon les informations du média Pengpai, installé à Shanghai, la situation serait plus dramatique que prévu, avec plus de 3.000 cas de contamination à la brucellose.