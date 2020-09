Le monde n’en a pas encore fini avec le nouveau coronavirus. Le SARS-CoV continue de faire des victimes partout sur les cinq continents. Les scientifiques qui se sont lancés dans une course contre la montre pour trouver un vaccin à ce terrible mal, ne le connaissent pas aussi bien. Ils l’admettent d’ailleurs. Hier lundi 07 septembre, un épidémiologiste français a révélé sur BFMTV avoir découvert des séquelles inattendues de la maladie.

« Il y a des manifestations qu’on n’avait pas vu venir…Il y a des manifestations purement somatiques et physiques qui vont des atteintes neurologiques à une perte de goût durable, ou encore la fatigue » a déclaré Gilles Pialoux, en service à l’hôpital Tenon de Paris. Pour le chef de service des maladies infectieuses tropicales de ce centre hospitalier, ces symptômes sont tardifs et peuvent donc apparaître au delà du troisième mois. Le médecin a par ailleurs évoqué « le traumatisme, et le syndrome post-traumatique » remarqués chez les patients après la contamination au nouveau coronavirus.

“Il y a tout un aspect psychologique qu’on est en train d’écrire”

Les syndromes post-traumatiques par exemple touchent aussi bien les malades admis en réanimation que ceux ayant bénéficié des « hospitalisations très courtes, en médecine », car, la Covid-19 est une « maladie qui a une dimension publique, c’est un virus qui cloisonne les familles, avec ces clusters où on cherche le responsable etc. Il y a tout un aspect psychologique qu’on est en train d’écrire » a expliqué l’épidémiologiste.