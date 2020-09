En Nouvelle-Zélande, un touriste a fini sa course aux mains de la police après avoir essayé de s’en fuir alors qu’il lui avait été imposé une quarantaine. La scène rapportée par les médias locaux a eu lieu dans la matinée de ce lundi 28 septembre. Logé dans une chambre située au quatrième étage de l’immeuble accueillant les voyageurs étrangers en quarantaine, il a fabriqué une corde de fortune qui lui a permis de descendre. La corde a dans un premier temps été remarquée à sa fenêtre par les agents de sécurité avant qu’il ne soit lui-même retrouvé à l’entrée de l’hôtel.

Annonces

Placé en détention

A en croire le responsable des mesures de quarantaine, « il a été immédiatement placé en détention par la police et a rapidement été interrogé ». « L’enquête de police en est à ses débuts et les premières indications montrent que cette personne a pris la fuite en sortant par une fenêtre du quatrième étage et en descendant par une corde de fortune, ce qui est clairement un acte extrêmement dangereux », a poursuivi Darryn Webb, responsable des mesures de quarantaine.

Deux tests négatifs

Pour l’heure, rien n’indique qu’il ait été en contact avec d’autres personnes suite à son forfait. Notons que le fugitif d’origine australienne a foulé le sol néo-zélandais depuis le 16 septembre. Malgré deux tests négatifs qu’il a passés, il lui encore été imposé une quarantaine de 14 jours par les autorités du pays.