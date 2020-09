Si le prix de la dose annoncé par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, tourne au tour de 2,50 euros, les laboratoires Sanofi et GSK, même s’ils ne sont pas en mesure de fournir également la dose à ce prix, ils pensent tout de même être en deçà de 10 euros. Pour le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, même si le prix de la dose du vaccin « n’est pas tout à fait défini encore », elle sera tout de même « moins de dix euros », a-t-il déclaré ce samedi sur France Inter.

« On est en train de mesurer l’ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent », a indiqué le président du laboratoire. Estimant le coût de la dose à moins de dix euros, Olivier Bogillot a salué le « partage des risques avec les États, » ce qui permet d’avoir la dose du vaccin à un coup moins élevé.

Le vaccin sera disponible pour tout le monde au même moment

« Les Français et les Européens auront le vaccin de Sanofi au même moment que les patients américains », a indiqué M. Bogillot. « On a signé au cours de l’été avec les Américains, la même semaine avec les Européens et avec les Britanniques », a-t-il précisé. Les États-Unis dont le président, Trump, a annoncé la sortie d’un vaccin avant 2021, auront environ 100 millions de doses, 300 millions pour les Européens et 60 millions pour le Royaume-Uni.

Une guerre commune

Concernant la dose réservée aux Européens, le président du laboratoire pharmaceutique a précisé qu’elle sera fabriquée en France, à Vitry-sur-Seine. « Ce n’est pas commun de s’associer à un concurrent mais c’est plutôt sain dans cette guerre contre le Covid», a estimé Olivier Bogillot saluant la collaboration de son groupe avec le britannique GSK pour la fabrication du vaccin.

A propos de la différence du coût, 2,50 euros environ la dose de AstraZeneca, M. Bogillot justifie cette différence par le fait que Sanofi utilise toutes ses ressources en interne, ses « propres chercheurs et ses propres usines » dans le cadre de la fabrication du vaccin, au moment où AstraZeneca « a beaucoup sous-traité la production ».