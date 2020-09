Le Professeur Didier Raoult est attaqué de partout ces dernières semaines. Début septembre, une plainte avait été déposée contre lui par 500 infectiologues auprès de l’ordre des médecins. Ces spécialistes membres de la Société de pathologies infectieuses de langue française (Spilf) reprochent au Marseillais d’avoir promu l’hydroxychloroquine alors que son efficacité contre la Covid-19 n’était pas prouvée. Ce mardi 08 septembre sur la chaîne Cnews, le chirurgien Laurent Alexandre dira avoir propagé des « conneries » sur les réseaux sociaux parce qu’il était aveuglé par son admiration pour le Marseillais.

Alors que le Professeur est attendu lundi devant la commission d’enquête sénatoriale sur la gestion de la crise sanitaire pour être auditionné, il reçoit le soutien de ses pairs. En effet, dans une tribune publiée hier vendredi 11 septembre dans le Figaro, 200 médecins demandent à ce qu’on laisse « en paix » le champion de l’hydroxychloroquine. « Nous apportons notre soutien à Didier Raoult et nous avons pour lui considération et gratitude » ont écrit ces professionnels de santé exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Ils disent avoir pu observer les effets bénéfiques de ce que le Marseillais a su mettre en place avec l’ensemble de ses collègues et collaborateurs.

On veut démolir « un Marseillais trop souvent en désaccord avec l’opinion dominante à Paris »

Il a constitué pour nous tous une digue essentielle face au désespoir et à la panique, au moment où ils nous menaçaient le plus, ont-ils assuré, tout en faisant une mise au point pour éviter toute confusion. « L’objectif (de la tribune), n’est pas d’affirmer avec certitude que tout ce que dit le professeur Raoult est vrai, et que tout ce que disent ses détracteurs est faux. Il ne s’agit pas de porter sur un piédestal un seul homme qu’il conviendrait de considérer comme intouchable, par réflexe grégaire ou territorial » ont-ils fait savoir. Les 200 médecins vont ensuite dénoncer « l’obstination à démolir » le professeur pour « le principe » parce qu’il est « un Marseillais trop souvent en désaccord avec l’opinion dominante à Paris ».

