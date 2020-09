Plus de 20 ans après le décès de la mère des princes William et Harry, le pompier qui est intervenu sur les lieux de l’accident est revenu sur les circonstances du décès de l’ex-femme du prince Charles. Dans les colonnes du tabloïd britannique The Sun en 2017, Xavier Gourmelon a confié les derniers moments vécus par la princesse de Galles. Il indique notamment être intervenu sur les lieux sans véritablement connaître l’identité de celle qu’elle s’apprêtait à secourir.

Placé sous oxygène

Pour Xavier Gourmelon, tout portait à croire que la membre de la Cour royale britannique allait survivre à l’accident. Il raconte avoir tenu la main de la princesse et de lui avoir donné de l’oxygène. C’est alors que la princesse lui a subitement demandé : « Oh mon dieu, qu’est-ce qu’il s’est passé ? » avant de faire un arrêt cardiaque.

Décédée à l’hôpital

«Pour être honnête, je pensais qu’elle vivrait. Pour autant que je sache quand elle était dans l’ambulance, elle était vivante et je m’attendais à ce qu’elle vive. Mais j’ai découvert plus tard qu’elle était décédée à l’hôpital. », avait notamment confié le pompier Xavier Gourmelon. Toujours selon ses confidences, l’ambulance qui transportait Lady Dianavers l’hôpital de la Salpêtrière à Paris se devait de rouler très lentement afin de ne pas augmenter la pression artérielle. Mais cette dernière est finalement décédée après avoir fait plusieurs arrêts cardiaques.